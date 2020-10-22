意大利疫情反弹 华侨华人齐心再战疫

“我是一名中国留学生，本打算这周末回国，租的房子已经退了，却收到了确诊新冠的通知，我该怎么办？你们能帮帮我吗？”10月15日，意大利华侨华人“网上方舱医院”的后台收到了这条留言。

米兰华侨华人工商会秘书长朱金亮立即回电，建议他先前往宾馆隔离，并给他送去两盒连花清瘟胶囊。“目前这名留学生的情况很稳定，后来得知与他合租的室友也出现了症状，我们也送了药过去。”朱金亮说。

近期意大利新冠肺炎疫情快速反弹，截至当地时间10月20日，累计确诊病例数已超过42万。疫情反弹以来，华侨华人和中国留学生中已有一百余人感染，其中不乏重症患者。

“这波疫情让我们始料未及，‘网上方舱医院’本已沉寂了一段时间，但自从10月10日以来，每天都有十几位侨胞留言求助。”朱金亮说，与第一波疫情相比，此次华人感染者中无症状的较多，华人社区还发生了数起聚集性感染。

连日来，朱金亮和米兰华助中心主任周建煌每天坚守在办公室，盯着“网上方舱医院”的后台，处理求助信息。后台每新增一条留言，他们就回复电话询问情况，并为有需要的同胞提供送中药、联系中国医生线上诊疗等帮助。

周建煌告诉记者，凡是米兰市区或周边侨胞需要中药，不管是确诊还是疑似，我们都会送药上门，离米兰比较远的地方就用快递。“前段时间佛罗伦萨发生了华人聚集性疫情，我们快递了几箱连花清瘟胶囊和热炎宁合剂过去。”

周建煌说，由米兰各侨团联合建立的“网上方舱医院”，自3月份以来累计帮助了一千余名侨胞。“现在我们也已做好了充分的准备，应对第二波疫情。”

相较于米兰，目前意大利南部城市罗马的华人感染者相对较少。

“疫情反弹以来，罗马的华侨华人中共有6人感染，其中有餐馆服务员、商店营业员、美容美发师，他们从事的都是与当地人接触比较多的服务行业。”罗马华助中心执行主任黄智晓说。

黄智晓告诉记者，为协助当地政府做好华人社区的防疫工作，罗马20余家华人社团建立了“抗疫应急援助中心”，为华人提供翻译、预约核酸检测、医疗机构信息整合、送药送生活物资等服务。

黄智晓说，当地侨胞的防范意识都很强，经营餐馆和商铺的华人商家自觉缩短了营业时间，侨胞们之间的聚会和聚餐也全部取消了。

鉴于目前需要求医问药的侨胞越来越多，意大利中医药学会日前也行动起来，建立起“线上咨询诊室”。来自意大利各地的36名华人中医师，通过电话或微信免费为华侨华人提供看诊和咨询服务。

“我制作了一个二维码，发布在朋友圈和微信群，大家扫码就能进入我的线上诊室，十月份以来几乎每天都有一二十人来咨询。”华人中医师马可波说，他更强调提高免疫力来预防疾病，以及通过中药治疗来减少轻症转重症的可能。“华人中医师会尽己所能守护同胞的健康，希望大家不要焦虑、恐慌，我们共同面对疫情。”(中新社记者 吴侃)