韩国将加强检查新冠传播高风险设施 违规将处以罚款或停业
中新网10月21日电 据韩媒报道，中央灾难安全对策本部21日表示，防疫等级下调后，人们前往高风险设施和人员密集场所的情况增多，将对这些设施和场所加强防疫管理，预防聚集性疫情。
据报道，韩国政府将在从10月21日起至11月3日的两周时间里，就是否落实佩戴口罩、出入登记等防疫规定，对娱乐场所、歌厅、室内站立式剧场、自助餐厅等韩国全国各地高风险场所，进行统一检查。
中央灾难安全对策本部发言人金刚立表示，只要违反一次核心防疫规定，将下达聚集禁令并处罚款，积极处置违规场所。
目前，首尔市等部分地方政府对违反核心防疫规定的设施，下达相当于停业两周的聚集禁令或处以罚款。
金刚立表示，其他地区也可视情况实施“一次出局制”， 即违反一次，立即停业或罚款。
10月12日起，韩国将全国保持社交距离措施级别从二级下调至一级，但小规模集体感染频发。
金刚立强调，在下调防疫等级后，人员密集场所逐渐增多。为了所有人的安全，不仅要做好戴口罩等个人防护，还一定要遵守访问场所的防疫守则。
另外，韩国政府还将对接连发生集体感染的疗养医院、精神病院等8000多处设施进行防疫检查。
韩国中央防疫对策本部21日通报，截至当地时间当日零时，该国新增91例新冠肺炎确诊病例，累计确诊达25424例。
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