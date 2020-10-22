人民时评：努力续写更多“春天的故事”

站在新的历史起点上，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办得水平更高

永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，是在改革新征程上开拓进取的最好姿态

改革不停顿，开放不止步。在深圳经济特区建立40周年之际，中办、国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权。从去年作出支持深圳建设中国特色社会主义示范区的重大决策，到如今支持深圳实施综合授权改革试点的重大部署，以习近平同志为核心的党中央对深圳改革发展赋予重大使命，为深圳创造让世界刮目相看的新的更大奇迹指明了方向。

兴办经济特区，是党和国家为推进改革开放和社会主义现代化建设进行的伟大创举。40年前，从蛇口开山炮声开始，改革开放的基因融入了深圳经济特区从无到有、从大到强的全过程。地区生产总值从1980年的2.7亿元增长到2019年的2.7万亿元，外贸进出口总额从1980年的1800万美元跃升至2019年的4315亿美元，每平方公里13.5亿元GDP位居全国第一，每平方公里4.1亿元税收收入居全国大中城市首位……深圳凭借“敢为天下先”的勇气，从一个边陲小镇发展成一座充满魅力、动力、活力、创新力的现代化大都市。习近平总书记指出：“深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。”

站在新的历史起点上，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办得水平更高。深圳因改革开放而生、因改革开放而兴、因改革开放而强，已成为全国改革开放的一面旗帜，也是国际社会观察中国改革开放的重要窗口。当前，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。以习近平同志为核心的党中央对深圳改革开放寄予厚望，要求深圳建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例。围绕这一新时代使命，深圳经济特区必须坚定方向、扛起责任，解放思想、守正创新，着眼于解决高质量发展中遇到的实际问题，着眼于建设更高水平的社会主义市场经济体制需要，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。

改革永远在路上，改革之路无坦途。当前，改革又到了一个新的历史关头，很多都是前所未有的新问题，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40年前。只有坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合，不失时机、蹄疾步稳深化重要领域和关键环节改革，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，才能提高改革综合效能。敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干是经济特区的独有气质，也是成就深圳奇迹的重要密码。永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，是在改革新征程上开拓进取的最好姿态。对深圳而言，必须激发改革智慧，多谋划战略、战役性改革，多推动创造型、引领型改革，努力在重要领域推出一批重大改革措施，形成一批可复制可推广的重大制度创新成果，加快形成全面深化改革、全面扩大开放新格局。

四十载波澜壮阔，新征程催人奋进。新时代改革开放再出发，我们有党的创新理论的科学指引、充足的经验储备、明确的改革目标、坚实的战略支撑、团结的改革共识，这是信心之所在、优势之所在。努力续写更多“春天的故事”，建功新时代、把握新机遇、破解新课题，深圳大可作为。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 05 版）