山东乳山一进口冷链食品外包装样本呈阳性 密切接触者核酸均阴性

中新网10月21日电 据“乳山发布”微信公众号消息，10月21日凌晨，山东省乳山市在开展进口冷链食品抽检中发现一份外包装样本新冠病毒核酸检测结果疑似阳性，后经威海市疾控中心复核，外包装样本呈阳性。

乳山市已第一时间对涉疫产品全部进行封存，对相关企业及周边全部进行消杀，对追踪到的该批产品密切接触者全部进行集中隔离和核酸检测，结果均为阴性。

在此，提醒广大进口食品经营加工企业，严格落实疫情防控各项措施；请广大市民及时关注官方发布的疫情信息和防控知识，做好个人防护，不信谣不传谣。