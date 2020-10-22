德国确诊超38万人 卫生部长确诊感染

中新社柏林10月21日电 (记者 彭大伟)截至21日，德国累计确诊感染新冠病毒人数已达38.3万。德国联邦卫生部发言人当天证实，该部部长施潘新冠检测结果为阳性，已进入居家隔离。据悉，施潘迄今为止仅表现出感冒的症状，当局正在联系与他有过接触的人士。施潘是疫情暴发以来德国首名确诊的部长。

德国疾控机构21日公布该国新增确诊7595人。德“时代在线”实时数据显示，截至当地时间21日17时，德国累计确诊383047人、治愈302088人、死亡9995人。

德媒当天下午援引德国联邦卫生部发言人汉诺·考茨的表态证实了施潘确诊的消息。施潘是疫情暴发以来首位确诊感染的默克尔内阁部长。此前，德国总理默克尔本人和德国总统、外长、经济部长都曾因密切接触感染者而接受过隔离。

德国“明镜在线”援引联邦政府发言人的话报道称，尽管施潘确诊前曾于21日参加有默克尔出席的内阁会议，但默克尔内阁无需集体进入隔离，因为会议是遵照防疫要求举行的。“明镜在线”获得的施潘当天出席内阁会议的照片显示，施潘本人佩戴了口罩。

当天早些时候，施潘曾在德国电视二台节目中表示，继该国疫情最严重的巴伐利亚州贝希特斯加登兰县日前宣布“封城”之后，其它疫情严重的地区也可能采取类似的局地封锁措施。但他强调，年初第一波疫情期间的全国性“封城”不会重现，而只会推出“与情势相符”的防疫措施。

此前一天，柏林市长米勒宣布了该市加强防疫的若干新规，并警告称当地要避免第二次封城只剩下“最后的机会”。