民法典为国家治理现代化提供支撑

作为新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，民法典既是民事权利的宣言书、保障书，也是国家治理的民事法律依据，对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。党的十九届四中全会对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出全面部署，民法典的颁布实施可谓恰逢其时。我们应切实将民法典规定落到实处，不断提升法律规范的治理效能。

建设中国特色社会主义法治体系，努力实现国家各项工作法治化，实现党、国家、社会各项事务治理制度化、规范化、程序化，是坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。民法典在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位。颁布和实施民法典，对于坚持和完善中国特色社会主义法治体系具有重大意义，有利于推动国家对民事关系调整的制度化、规范化，进而提升行政执法和司法的法治化水平。

党的十九届四中全会《决定》强调，依法治国首先要坚持依宪治国，依法执政首先要坚持依宪执政。坚持依宪治国、依宪执政，就要全面贯彻实施宪法，这是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。其中，保障宪法赋予公民的基本权利，是不断提高宪法实施水平的重要抓手。民法典始终贯穿以人民为中心的发展思想，以保护民事主体合法权益为立法宗旨，全面保护人民的人身权、财产权、人格权，全方位宣示和规定民事主体在经济社会生活中的各项权利，健全和规范我国民事权利种类，形成更加完备的民事权利体系。同时，完善权利保护和救济规则，形成规范有效的权利保护机制，确保人民群众实实在在地享有各项民事权利。

依法治国是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。建设法治政府，全面推进依法行政，使行政权力运行更加规范、公民权利保障更加有力，是全面依法治国的重要内容。民法典既为民事主体提供行为依据，也为政府行政决策、行政管理、行政监督提供重要标尺，集中体现了建设法治政府的要求，契合坚持和完善中国特色社会主义行政体制的目标，对于推动构建职责明确、依法行政的政府治理体系具有积极意义。习近平总书记指出：“民法典是全面依法治国的重要制度载体，很多规定同有关国家机关直接相关，直接涉及公民和法人的权利义务关系。民法典实施水平和效果，是衡量各级党和国家机关履行为人民服务宗旨的重要尺度。”各级党和国家机关开展工作，要考虑民法典规定、遵循民法典要求，依法履行职能、行使职权，保护民事权利不受侵犯、促进民事关系和谐有序，不得违背法律法规随意作出减损公民、法人和其他组织合法权益或增加其义务的决定。民法典必将推动行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查、行政裁决等执法活动更加严格规范、公正文明，有效提升政府依法行政能力。

有效调整民事关系、协调各方面权利义务，是国家治理的基本问题。民事关系调整得好，各种社会关系就比较和谐，各种社会矛盾就容易得到妥善处理。民法典通过确认民事主体权益、规范民事行为、明确法律后果和责任，实现对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等各方面权利的平等保护，增强了民事主体的法治观念和自主、自律、自治意识，促进各类矛盾有效化解，协调了不同社会群体利益，降低了社会治理成本。构建公平、稳定、可预期的民事关系和社会秩序，有利于改善基层治理、市域治理、网络治理，为建设更加高效的社会治理体系提供有力支撑和重要保障。

（作者为中国人民公安大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 09 版）