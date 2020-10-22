全民健身打开广阔空间

【现象】新冠肺炎疫情防控期间，在线健身、居家运动等新形态不断涌现，成为体育消费市场的新增长点。有数据显示，今年1—5月，体育零售销售同比增长152%，其中健身器械、跑步机等居家运动器械增幅明显，分别同比增长280.6%和179%。为运动消费、给健康投资，已经成为广大消费者追求品质生活、实现全面发展的生动注脚。

【点评】

生命在于运动，健康的体魄是美好生活的重要基础。一项研究表明，在运动健身中多投入1元钱，就可在医疗中减少7至8元支出。从大街小巷的广场舞、健步走，到动作专业的攀岩、击剑等，在挥洒汗水的过程中，人们不仅可以享受乐趣、增强体质，也能健全人格、锻炼意志。

饮食越来越好，运动也越来越精彩。相比于办卡价格不低、时间有所限制的传统健身房，全民健身的热潮正在解锁更多的功能。在形式上，居家健身、直播健身等方式，让人足不出户就能实现科学训练；在地点上，共享健身空间、社区健身房、瑜伽馆等新型健身场所，给人们提供了不一样的选择；在内容上，各式健身操、健身冒险游戏、运动打卡等趣味体验内容，给人们带来耳目一新的感觉……线上线下一体、运动休闲兼备，一幅全民健身的活力画卷徐徐展开。

运动健身不仅是一种能为生活带来更多滋味、给社会带来更多生机的健康生活方式，而且蕴含着促进体育产业发展、推动消费结构升级的巨大经济潜力。近年来，各类大众性运动健身项目的推广，既引起了运动服装、健身器材等“实物型”消费的走俏，也带动了体育培训、体育赛事服务、体育场馆运营等“参与型”消费的发展。与此同时，运动健身的发展机遇正在向上下游延伸，运动营养品开发、运动社交平台、智能可穿戴设备等新兴领域的创新创业，打开了体育产业富有想象力的增长空间。

需要注意的是，随着运动健身个性化、多元化需求增长，一些短板和问题也暴露出来。从市场维度观察，个别传统健身房体验不佳，新型健身场所模式有待消费者检验；以公共视角思考，一些地方公共健身场地和群众健身需求不匹配，城市规划建设和管理相对滞后。把堵点打通、把难点解开，推动全民健身向更为均衡、更高质量发展，才能共创更加美好的生活。

“规划建设贴近社区、方便可达、面向公众开放的多功能运动场、体育公园、健身步道、球场等”“推进‘互联网+健身’，丰富线上线下结合的全民体育活动，支持线上运动平台发展，带动常态化疫情防控下居家健身和网络赛事活动，拉动相关消费”……不久前，国务院常务会议对加强全民健身场地设施建设、促进提高人民健康水平提出了具体要求。既补足短板也捕捉趋势，既夯实基础也创造机遇，更多人就能享受不断提升的生活品质，实现更加全面的发展。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 05 版）