法国确诊病例突破95万 官方拟将卫生紧急状态延长至明年2月

中新社巴黎10月21日电 (记者 李洋)当地时间21日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破95万例。为应对疫情，法国官方拟将卫生紧急状态延长至明年2月。

根据当晚发布的疫情数据，法国21日新增确诊病例26676例，法国累计确诊病例当天超过95万例，达957421例。法国新冠肺炎死亡病例现为34048例，新增死亡病例163例。

新冠病毒继续在法国各地进一步扩散中。正在调查中的聚集性感染病例现已增至1852起，21日单日新增聚集性感染病例达139起；病毒检测阳性率当天升至13.7%的新高。

法国新冠住院患者和重症患者人数持续上升。21日法国新冠住院患者为13185人，比前一日增加727人；重症患者现为2248人，比前一日增加71人；最近一周新增住院患者人数达9375人，其中重症患者1584人。

法国政府发言人阿塔尔21日表示，官方准备将卫生紧急状态延长至明年2月16日。他说，官方已决定于本月17日重启卫生紧急状态，但卫生紧急状态如超过一个月，仍须交由法国议会投票批准。

法国此前于3月24日正式进入卫生紧急状态，法国议会投票批准将卫生紧急状态延长至7月10日。法国7月11日结束卫生紧急状态，仍然保留部分管制措施。由于目前疫情再度来袭，法国重新进入卫生紧急状态。在卫生紧急状态中，政府将被赋予更大权力，以便采取更严格的管制措施，如正在实施的宵禁等。

阿塔尔表示，健康危机仍将会持续，进入卫生紧急状态将使得政府采取更有力的措施来保护民众。政府同时计划在明年4月之前继续限制集会活动和人员流动等。

阿塔尔还透露，更多省份将会被列入疫情“最强警报区”。法国总理卡斯泰、卫生部长维兰22日将就疫情最新形势和官方应对计划进行说明。