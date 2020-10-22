严惩“碰瓷”，让违法失德付出代价

随着守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制的不断完善，群众反映强烈的违法失德行为必将得到更有力整治

法律剑出鞘，严惩“碰瓷”者！近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见》，除了首次对“碰瓷”行为作出界定，还对实施“碰瓷”构成的犯罪予以明确。

现实生活中，一些不法分子通过故意制造或者编造其被害假象，采取诈骗、敲诈勒索等方式非法索取财物。因为不法分子“设局”在先，大多数被害人还有“怕被查处、怕麻烦”的心理，再加上事故真相往往较模糊、法律界限不明确等因素，“碰瓷”得逞获利者较多、受到打击惩处的较少，导致“碰瓷”现象愈演愈烈，甚至出现了组团“碰瓷”的违法犯罪活动。各种各样的“花式碰瓷”或让人啼笑皆非，或让人心惊胆战，有的“碰瓷”者被识破后甚至恼羞成怒抢劫伤人。正如办案机关所言：此类违法犯罪行为性质恶劣，危害后果严重，败坏社会风气，且易滋生黑恶势力，人民群众反响强烈。

公检法机关联手出击，必将对“碰瓷”者形成强大威慑，也将极大遏制“碰瓷”现象，还群众一份安心和舒心。不由得想到民法典中关于“见义勇为免责”的法律条款，对于因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。两相对比，一个严惩败德违法事，一个保护善行义举者，激浊扬清、惩恶扬善得以彰显。究其共性，二者既是运用法治手段解决道德领域突出问题的结果，也都是社会主义核心价值观在法治领域的体现。

法律是成文的道德，道德是内心的法律。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出，要强化法律对道德建设的促进作用。我们欣喜地感受到，党的十八大以来，随着全面依法治国的不断推进，坚持依法治国和以德治国相结合，实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。法律树立起鲜明的道德导向，弘扬着美德义行，一大批在实践中被广泛认同、较为成熟且操作性强的道德要求及时上升为法律规范，引导全社会崇德向善。

弘扬真善美、惩治假恶丑，我们有理由相信，随着守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制的不断完善，群众反映强烈的违法失德行为必将得到更有力整治，人民群众的获得感、幸福感、安全感必将得到进一步提升。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 19 版）