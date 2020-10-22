国家卫健委：10月21日新增确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京10月22日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海8例，广东3例，四川2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者623人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例234例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3167例，累计治愈出院病例2933例，无死亡病例。

情况显示，截至10月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例245例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80850例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85729例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者848217人，尚在医学观察的密切接触者8473人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者406例（境外输入405例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5859例。其中，香港特别行政区5269例（出院5004例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区544例（出院495例，死亡7例）。