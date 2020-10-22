当心肺癌会拿中风做幌子

中风和肺癌看似两种风马牛不相及的疾病，其实，有相当一部分肺癌的首发症状表现为中风。据有关医学资料统计，这个比例大约占到了16％。

中风怎么会与肺癌搭上如此亲密的关系呢？肺癌病人出现中风的原因主要有两方面：一是肺癌病人多合并有凝血因子增加，血液黏稠度增高，容易导致血栓形成，发生脑血栓而导致中风；二是肺癌容易发生脑转移，转移灶可累及大脑、小脑、脑干等部位，损害脑功能，出现类似中风的语言含糊不清、肢体活动失灵，甚至偏瘫等症状。病人一般首诊都是在神经内科，有可能被误诊。

由于中风是老年人的常见、多发病，因此当出现类似中风的症状时，不仅是病人，就是神经内科医生也可能没有往肺癌上考虑。特别是很多病人并没有肺部症状，更掩盖了病情的真相，都被当成缺血性脑卒中进行治疗。但往往效果不好，病情还有逐渐加重的趋势，做胸片检查才发现肺部肿瘤。因此，老年人发生中风时，要考虑到肺癌的可能，常规做个胸片检查排除肺癌，以免延误治疗。

需要特别提醒的是，肺癌在早期可以没有任何症状，因为肿瘤在没有碰到气管时不会有咳嗽症状；肺癌没有触及胸膜，不会出现胸痛；肿瘤没有侵犯和破坏支气管粘膜及周围的血管，就不会出现咯血。因此，要早期发现肺癌，就应定期体检，拍胸片。特别是吸烟、年龄在40岁以上者，更应每半年到一年拍一次胸片。出现咳嗽，经治疗半月不愈时要及时拍片。出现咳嗽并痰中带血、胸痛、疼痛固定在一处等症状时，尤应及时做肺部X光片及CT检查。

文/李杰 （中国中医科学院广安门医院）