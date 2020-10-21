第十五届中国生态健康论坛在京召开

10月20日，第十五届中国生态健康论坛在北京召开，本届论坛主题为“黄河流域生态保护和高质量发展”。全国政协副主席，农工党中央常务副主席何维出席开幕式并讲话。生态环境部党组成员、副部长赵英民为本届论坛致辞，全国人大常委会委员、农工党中央专职副主席杨震主持开幕式。

何维强调，要进一步提高生态文明建设的理论自觉和实践自觉；要认清生态保护和高质量发展，本届论坛一定要结合黄河流域上中下游不同情况和问题，提出推动黄河流域生态保护和高质量发展的工作建议。

何维指出，推动黄河流域生态保护和高质量发展，既要考虑水、大气和土壤的综合保护发展，又进行分区分类生态保护修复；要充分发挥水资源作为最大的刚性约束的重要作用，加强流域水资源节约保护，加快推进跨省区重要支流水量分配，实行严格水资源管理制度，进一步推进节水型社会建设，大力发展节水产业和技术；要完善黄河流域生态保护和高质量发展管理协调机制，既包括跨区域管理协调机制，也包含投融资机制、全流域横向生态补偿机制等方面；要构建促进黄河流域高质量发展的新格局，优化产业布局，加快推动新业态发展，强化顶层设计，研究制定黄河保护法，依托历史文化名城建设黄河文化弘扬基地，提升黄河品牌国际国内知名度。

何维强调，要坚定政治自觉、扛起历史责任，以更大决心、更高标准、更实举措，牢牢守好改善生态环境生命线，在黄河流域生态保护和高质量发展中展现更大作为。

杨震介绍到，中国生态健康论坛成立以来，在凝聚发展共识、加强各方合作、促进人民健康、共建生态文明等方面建言献策，提出许多富有价值的意见建议，为推动“健康中国”“美丽中国”建设做出了积极贡献，产生了良好的政治影响和社会影响；希望大家通过论坛各抒己见，畅所欲言，展开学术交流，积极建言献策，为推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献智慧和力量。