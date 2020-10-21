武田中国创新合作峰会在上海举办
10月20日，以“破局智胜，武力全开”为主题的武田中国创新合作峰会在上海举办，与会嘉宾汇聚一堂，共同探讨新科技与医疗的深度融合。
峰会上，武田与开心生活科技等数字化创新平台达成合作意向，将在未来将围绕中国患者的核心医疗需求，联手设计并构建解决方案，聚力构建以患者为中心的数字化创新医疗生态圈，造福更多中国患者。
武田中国于2020年6月发起了创新挑战赛，经过数月的遴选、路演、测试等准备，一部分案例已初步具备落地条件。峰会上，武田中国宣布赢得此次创新挑战赛的7个成功案例，其中包括了开心生活科技和武田合作的案例。
开心生活科技创新医疗解决方案事业部总经理郝一鸣表示，诊断、准入是罕见病的困境，通过数据洞察发现罕见病的特征以及之间的关联，并应用在真实世界场景中，有望加速解决中国诊断和准入的挑战。
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