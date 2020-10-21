江西九江市第一人民医院举行“世界高血压日”义诊活动

10月17日，九江市第一人民医院举行“世界高血压日”义诊活动，为广大市民提供血压的测量和义诊。

活动现场，医护人员为广大市民测量血压，向广大市民解释如何识别高血压、高血压危害和高血压病人自我保健要点等健康知识，还针对高血压患者进行药物调整及健康教育，倡导正确改善生活方式和科学使用药物治疗，现场还免费发放健康教育宣传资料。活动共为百余名患者提供了服务。

10月8日是全国高血压日，目前，全球70多个国家陆续发起“Because I say so”（为爱发声）公益活动，呼吁社会公众为爱发声，倡导定期测量血压，健康饮食、戒烟戒酒、适当运动、保持心理平衡，创建健康的生活方式。

九江市第一人民医院心内科主任陈玲表示，很多人都觉得高血压是中老年人的病，其实不然，她之前曾参与过多次高考体检和企业的健康体检，都有发现一定比例的年轻高血压患者，打破了大家以往对高血压的认识，这可能也与现在大家的生活方式，和生活压力息息相关，年轻人也需要警惕。平时注意饮食，尽量做到低盐低脂，多运动，避免过度肥胖，养成健康良好的生活习惯，能更好的预防高血压。

陈玲说，正如这次“世界高血压日”的主题，“精准测量、有效控制、健康长寿”，不管是高血压患者还是普通人，都要了解自己的血压。首先高血压的先教非常重要，九江市第一人民医院就经常组织义诊及健康讲座走进社区、企业、学校，科普高血压的相关知识，要让大家对高血压有正确的认识；其次就是高血压的筛查，高血压的症状是因人而异的，非常多的高血压患者，其实并没有什么明显的症状，有的患者甚至直到出现了并发症才到医院就诊。而高血压可能会引起心脑肾，及大血管问题等并发症，非常危险，所以一定要尽早发现尽早治疗。

九江市第一人民医院副院长罗云介绍，就算是身体健康的年轻人，也需要重视血压，最好是每年都测量血压，了解自己血压情况，高血压患者就更是需要监控自己的血压，要做到每个人都了解自己的血压。

罗云表示，现在许多人对高血压还存在着很多错误的认知，一个是没有症状就不去医院就诊，第二个是害怕服药，认为只要开始服药就需要长期服用高血压药物，这个观念本身就不正确，并非是不测量、不服药，这个病症就不存在了，高血压是一个慢性病，本身就是需要长期服药治疗的，不治疗可能会导致更严重的后果，所以医院的心内科也组建了慢性病管理交流群，督促患者能正确的服药，并监控血压状况。

他说，九江市第一人民医院对高血压的科普和筛查工作一直都非常重视，高血压作为一种慢性病，是需要长期的治疗与管理的，除了建立慢病管理微信群外，医院也与周边的社区医院组建了高血压联盟，便于规范管理治疗高血压患者。医院也经常进社区或者是企业进行健康讲座、健康义诊及高血压筛查活动。