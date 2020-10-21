直播预告：关爱胃肠健康知识讲座

人体的胃肠道是消化道的一部分，包括胃、小肠、大肠和肛管。而胃肠道恶性肿瘤主要指胃癌和大肠癌，小肠癌则极其罕见。胃癌早期症状不明显，且与胃炎或胃十二指肠慢性溃疡的表现高度相似，往往易被忽视，以至于出现局部淋巴结侵犯或远处转移才被确诊，导致其预后相对较差，严重威胁了人类健康。

怎样才能早期发现胃肠道肿瘤？胃肠道肿瘤的预后怎样？2020年10月22日（周四）16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院普通外二科主任贾宝庆进行视频直播，为大家在线科普胃肠健康知识。

专家简介：

贾宝庆 肿瘤中心胃肠肿瘤联合诊治组组长，中央保健委员会会诊专家，中央军委保健委员会专家，中国研究型医院学会肿瘤外科专业委员会主任委员，精准医学与肿瘤 MDT专委会副主任委员，中国医疗保健国际交流促进会消化道肿瘤 MDT专委会副主任委员，中华医学会肠外肠内营养分会肿瘤营养学组副组长，中华医学会肿瘤学分会结直肠学组委员，中国抗癌协会大肠癌专业委员会委员。

擅长：有丰富的胃肠道肿瘤诊断和微创外科治疗经验,擅长腹腔镜手术、机器人手术、内镜腔镜联合手术等外科治疗。

胃癌和肠癌是怎么发生的？

目前恶性肿瘤的病因尚未完全了解。目前较为明确的与癌症有关的因素可分为外源性（后天）和内源性（先天）两大类：

1. 外源性因素包括（1）不良生活习惯：包括酗酒、吸烟、高热量高脂肪饮食（2）环境污染（3）生物因素：幽门螺杆菌感染是胃癌发病的危险因素（4）慢性刺激与创伤：慢性溃疡可能会恶变，经常吃粗糙的食物也是胃癌发病的危险因素。

2. 内源性因素包括：（1）遗传因素：真正直接遗传的肿瘤只是少数不常见的肿瘤，遗传因素在大多数肿瘤发生中的作用是增加了机体发生肿瘤的倾向性和对致癌因子的易感性，用通俗的话说就是比正常人更容易得癌症。对于有消化道肿瘤家族史的朋友，建议定期性内镜检查。（2）免疫因素：先天性或后天性免疫缺陷易发生恶性肿瘤，如AIDS（艾滋病）患者恶性肿瘤发生率明显增高。

内镜检查及活检

内镜检查和活检是胃肠道肿瘤的重要检查手段，内镜检查包括胃镜和肠镜：胃镜检查时医生会将一根末端带有摄像机和灯光的细导管伸入受检者口腔，并向下进入胃部，可让医生观察到胃的内表面。肠镜检查是将带微型摄像机的导管经肛门伸入直肠、结肠，以观察有无癌症等问题。活检则是医生从看上去异常的胃部区域取一小块组织样本，在显微镜下对该组织进行观察。

无痛内镜是在全麻的状态下进行胃镜检查，在检查过程中，被检查者处于熟睡状态，医生可进行更仔细的检查。但因为需要进行全麻，相对来说无痛内镜需要做好更充分的准备，其中严重心肺疾病患者、怀疑消化道穿孔休克的危重患者、患有精神疾病、消化道急性炎症、胸腹主动脉瘤等患者都不能做无痛内镜。

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