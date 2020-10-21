10月20日广东新增境外输入确诊病例3例

10月20日0-24时，广东省新增境外输入确诊病例3例，广州报告，分别来自尼日利亚、伊拉克和刚果金。新增境外输入无症状感染者8例，广州报告6例，分别来自尼日利亚、贝宁、孟加拉国、阿根廷、缅甸和尼泊尔；深圳报告1例，来自菲律宾；佛山报告1例，来自伊朗。以上均在入境口岸或隔离点发现，入境后即被隔离观察。新增出院3例。

截至10月20日24时，广东省累计报告新冠肺炎确诊病例1892例（境外输入496例）。目前在院40例。