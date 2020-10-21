红薯，烤的比煮的升糖快

相对于煮红薯，烤红薯味道更好，也更受欢迎，但血糖高的人建议首选煮红薯。

数据显示，煮红薯的升糖指数GI是77，烤红薯GI则直接飙升到94，接近葡萄糖（100），这是因为烤的过程中部分蔗糖转变成了升血糖更快的麦芽糖。因此，对于血糖高的人，煮红薯更友好些，但它也属于高升糖的食物，也要少吃。吃的时候最好搭配升血糖慢的，如叶菜、瓜茄类蔬菜以及鸡蛋、瘦肉等富含蛋白质的食物。血糖不高的人也不要吃太多烤红薯，除了升糖快外，红薯烤后失水，单位重量能量更高，吃完容易转化成脂肪堆积，让人长胖。

此外，红薯中的膳食纤维被大肠微生物发酵后会产生气体，并且其胃排空速度慢，容易刺激胃酸分泌，有些人吃了容易胀气和泛酸。这类人除了少吃，吃时也要搭配淀粉含量低的蔬菜，如叶菜和瓜茄类。▲