我国新冠疫苗研发顺利 年底前产能可达6.1亿剂

面对全球蔓延的新冠肺炎疫情，疫苗是控制传染病的最有力的技术手段。在20日国务院联防联控机制发布会上，外交部、科技部、国家卫健委、国家药监局、国药集团等相关部门就新冠疫苗研发的最新情况，给予了回应。

4个疫苗进入Ⅲ期临床试验

6万受试者无严重不良反应

据科技部社会发展科技司副司长田保国介绍，科研攻关组第一时间把疫苗研发作为重中之重，布局了灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗5个技术路线并行研发，组织了全国12个优势团队进行联合攻关。

田保国表示，我国的疫苗研发工作目前总体处于国际领先地位，每条技术路线都有进入临床研究阶段的疫苗，已有13个疫苗进入临床试验。其中，灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入了Ⅲ期临床试验，总体进展顺利，截至目前共接种约6万名受试者，未收到严重不良反应的报告，初步显示良好的安全性。

对于新冠病毒是否变异以及是否影响疫苗研发的担忧，田保国回应说，科研攻关组已经组织了全国30多家科研机构，对超过8万条高质量的病毒基因组序列进行比较分析研究，结果表明病毒变异不大，属于正常范围内的变异积累，没有对疫苗研发造成实质性的影响。

但是田保国也坦言，在目前我国新冠肺炎疫情得到有效控制、不具备开展Ⅲ期临床试验条件的情况下，如何选择合适的地区和受试人群，以及顺利地组织实施Ⅲ期临床试验，是目前开展Ⅲ期临床试验面临的主要问题。下一步，科研攻关组将遵照科学规律和依法合规原则，积极推进疫苗的研发工作。

医务等高风险人群优先

接种价格公众可接受

当前，新冠灭活疫苗正在全力冲刺阶段，国药集团董事长、党委书记刘敬桢打了个比方，国药集团中国生物疫苗研发目前是“万里长征还剩最后一公里”。

刘敬桢指出，在Ⅲ期临床试验取得安全性和保护力数据以后，疫苗经审评获批就可以上市。实际上，目前已经开始了紧急使用。国药集团中国生物的两支灭活疫苗，均纳入了紧急使用的范围。

“按照估算，预计到今年年底，我国疫苗年产能可达6.1亿剂，明年可达10亿剂以上。”科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟指出。

面对公众关注的接种顺序，他指出，将按照高风险人群、高危人群和普通人群的顺序，安排接种。高风险人群包括医疗和防疫人员、边境口岸工作人员、城市运行保障人员等；高危人群包括老年人、儿童、患有基础疾病的人等。

对于公众关注的疫苗价格，郑忠伟指出，新冠疫苗定价将首先坚持企业主体定价，但是必须坚持其公共产品属性的原则，在公众可接受范围内定价。

疫苗将作为全球公共产品 优先向发展中国家提供

当前新冠肺炎疫情仍处于全球大流行。“中方已郑重承诺，中国的新冠疫苗研发完成并投入使用之后，将作为全球公共产品优先向发展中国家提供。”外交部国际司二级巡视员赵星表示，中国已经加入由世卫组织、全球疫苗免疫联盟共同发起的“新冠肺炎疫苗实施计划”，希望通过加入实施计划，促进全球疫苗的公平分配，也能够确保发展中国家获得疫苗。

“我们也想通过中国的加入，带动其他有能力的国家加入这个实施计划。”赵星表示。

对于公众关注的疫苗安全问题，国家药监局药审中心首席审评员王涛指出，对于新冠疫苗，我们高度重视其上市生产和质量监管工作。药监局指导药审中心早期介入、靠前指挥，在主动跟踪各家疫苗研究进展的基础上，还会帮助企业做好上市前的两项工作：通过Ⅲ期确证疫苗的有效性，以及完成商业规模的生产工艺验证，建立可控的质量标准，证明拟上市的疫苗具有可接受的安全性、明确的有效性和质量可控性。“在上市前，Ⅲ期临床试验一定要证明能够达到我们认可的疫苗保护效力标准”。（记者 金振娅）