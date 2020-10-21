以科学精神发掘和利用好中医药宝库

近日，钟南山院士在研讨会上透露，通过一系列体外研究发现，复方板蓝根颗粒对新冠病毒有抑制效果。该消息引发广泛社会关注，部分剂型的板蓝根一度脱销。对此，相关方面也作出进一步解释：体外实验结果有效只是基础环节，距离临床效果还有很长一段路。

在今年这场艰苦的疫情阻击战中，中医药的作用一直备受瞩目。从防治实践来看，中医药深度介入诊疗全过程，使用率达90%以上。作为代表的“三药三方”，有效降低了新冠肺炎的发病率、转重率、病亡率，促进了核酸转阴，提高了治愈率，加快了恢复期康复。同时，中药成本较低且相对易得，不仅保证了患者的及时用药，还显著节约了医保费用支出……在面对未知病毒、没有特效药物的情况下，中医药的力量再次印证了中华民族几千年积累下来的医疗技术是“一个伟大宝库”。眼下，“中国处方”已远播海外，成为中国对全球抗疫的又一贡献。

“岂曰无药，古有良方”，中医药在抗疫中获得的关注与肯定令人振奋。要知道，近百年来，中医药一直饱受“疗效难量化”“毒性未可知”甚至“伪科学”等质疑与否定。加之一些乌七八糟的保健品招摇撞骗，更让其背上了许多污名。从这个角度看，抗疫也算是中医药的又一场正名之战。当然，这并不是说中医药已尽善尽美，产业鱼龙混杂、潜力挖掘不够、科学解释不足等问题依然客观存在，眼下正是乘势而上，补短板、强弱项的好时机。比如对药材进行现代化管理，推进规模化、产业化种植，确保用药安全；比如对经典方剂探本溯源，为其补足科学“气血”。在这方面，典型案例莫过于屠呦呦团队立足青蒿治疟疾的古方，利用现代技术提取出了抗疟疾的有效成分青蒿素。青蒿与青蒿素一字之差，却是破茧成蝶之变。事实证明，将中医药与现代科学融会贯通，“一筐草”就能变成“一堆宝”，中医药就能获得其应有的位置。

对中医药来说，因为今人研究利用不足而弃之一边是大谬，但社会上时而出现的“神药”情绪也不是好事。回看抗疫历程，不只是板蓝根，双黄连口服液、连花清瘟胶囊等中药都曾被一抢而空。即便专业人士屡屡提醒，“有效只是阶段性研究成果”“药不能乱吃”，仍无法缓解“宁可信其有”的群体非理性。而一旦无立竿见影之效甚至“吃出了副作用”，盲目追捧又反噬信任，这对中医药的发展是一种莫大伤害。这种现象，也无疑给各方面都提出了更高要求。在传播一些专业概念时，学者和媒体应充分考虑到可能引发的认知偏差与过度反应。平日里要做足科普工作，及时、客观、准确答疑解惑，提升科学素养、夯实社会的理性基础。于广大民众而言，关键是避免听风就是雨，对医学要相信而不是迷信。

科学态度是最好的“防护服”。抗疫至今，与其说是中医药的“翻身仗”，不如说是科学精神的“大练兵”。不论是中医还是西医，摒弃偏见、各取所长，这才是对科学的最好尊重、对生命的最大负责。着眼未来，新冠肺炎疫情终会过去，但人类与病毒的斗争不会结束。我们要吸取经验、尊重规律，发挥中西医并行的独特优势和作用，进一步构建强大的公共卫生体系，推动民众养成科学健康的生活习惯。各方携手筑起铜墙铁壁，就能达到“治未病”的效果。这是我们应对公共卫生风险的最大法宝，也是建设健康中国的最大底气。