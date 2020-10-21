“物传人”带来的疫情防控新课题

近日，中国疾控中心发布消息称，在对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到活病毒。昨日，青岛市政府新闻办召开发布会介绍，青岛此次疫情防控工作在世界上首次找到了充分的证据链，表明新冠病毒可由物传人、冷冻条件可长期存活。

从过去推测新冠病毒“从动物传人”，到证实现实中的“人传人”，再到现在确认可以“物传人”，传播路径的演进记录着人类对这一新型疫病由浅入深的认知过程，也反映出一种反复求证的科学精神。值得一提的是，荷兰病毒学家已经发现，今年夏天在荷兰水貂养殖场暴发的新冠疫情是病毒从人类传播给水貂后再传回人类导致的。这是有记载的首起新冠病毒动物传人疫情。综合来看，未来的防疫要部署多条防线——既要阻隔“人传人”“物传人”“动物传人”“人传动物”，还要防止这四者之间的反复交叉感染。

新的传播链可能带来危险，但我们不必恐慌。从科学角度看，新冠病毒的存活与气温、湿度密切相关，但其在冷链环境下存活时间有多久，以及一些产品外包装上面即便有活的新冠病毒，到底多大载量才会传染人，目前都没有研究定论。在业界，也有一些研究人员对“物传人”的危险性持不同意见。但既然冷链食品外包装检出了新冠活病毒，就提示新冠病毒以冷链物品为载体具备远距离跨境输入的可能。在特定环境条件下，物品表面存活的病毒可能导致无有效防护的易感接触者发生感染。从防控角度讲，我们要把困难想得更多、更复杂一些，把准备工作做得更足、更扎实一些。就眼下来说，必须筑牢阻断新冠病毒“物传人”的防线。尤其是冷链食品等行业，既要提防物品上的新冠病毒，也要严防人际传播。在笔者看来，我们有必要减少国外疫区冷冻食品的进口，如果进口，则要注意加强对这一行业员工的防疫保护。

对于广大民众来说，虽无需对食品包装材料进行消毒，但在处理食品包装后和进食前应当洗手；在烹饪之前，要小心处理未经加工的动物产品，以免与煮熟的食物交叉污染……做好这些防护措施，即便物体表面有活病毒，也能做到阻断病毒从物体到人的传播。（作者系知名科普作者）