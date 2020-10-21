盘活时间资源助力社会养老

年轻存时间，年老享服务——最近，江苏南京全面推广“时间银行”，鼓励志愿者为老人提供服务，“储蓄”服务时间，未来可兑换他人的服务，实现互助养老。据悉，过去一年试点期，南京志愿者累计存储时间达一万多小时，正在形成一张全城“通存通兑”网。

“时间银行”备受好评，而放眼望去，类似的社会养老创意还有很多。上海天津等地试水结对组圈式养老，北京山东等地则倡导社区据点式养老，还有一些老人自发“抱团”，共同出资租别墅雇厨师请司机。种种方式各有特色，但莫不立足于互帮互助，让年纪大的与小的组合、身体强的与弱的搭配。究其本质，是对社会资源的一种盘活。

今天的中国正加速步入老龄化时代，据预测至2025年全国老年人口将超过3亿。老人多了，对养老服务的需求量也直线上升。与之同时，中国的社会结构发生深刻变化，社会流动性越来越强，原子化家庭越来越多，原有的家庭养老模式捉襟见肘。如何让老人“老有所养”“老有所乐”，上述的互助养老模式不失为一种探索。引导志愿者将闲置时间置换成“爱心时间”，既能缓解社会养老压力，也能大大拉近人与人之间的距离。特别是大量低龄老人，参与社会、服务社会的意愿十分强烈，在力所能及的情况下各尽所能服务社区，关照“老姐姐”“老大哥”，为将来积累了“服务值”，也实现了自我价值，可谓多赢之举。

当然，社会互助互动充分循环起来，需要打通的环节很多。譬如准入资格如何审核、人员如何安排调配，“时间账户”怎么兑换，搬家后“服务值”能不能异地提取？种种问题繁琐而复杂，也决定着先进理念能否妥善落地。南京的“时间银行”突破社区局限，实现了全市范围内“通存通兑”，显然更有吸引力。在更高层面科学统筹，找到不同群体诉求的最大公约数，就能够激活更大的公益能量。

“不独亲其亲”“不独长其长”，敬老爱老是中国社会的优良传统。盘活一切资源，都来为社会养老出一份力，最美夕阳红将映照每一个人的幸福晚年。