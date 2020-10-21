今年流感疫苗接种偏好“全家组团”
昨天上午9时许，海淀区马连洼社区卫生服务中心门口，前来接种流感疫苗的市民排起了“长龙”。他们中，大多数都是家长带着孩子一起来接种。受新冠肺炎疫情影响，今年市民接种流感疫苗的意愿高涨，往年不打疫苗的中青年群体，也都加入流感疫苗接种人群，与家中的老人和孩子一起“组团”接种。
在免疫保健室大厅外，医护人员手持测温枪，引导排队的家长和孩子有序进入。扫健康码，完成流行病学史调查、测温、登记初筛等一系列步骤后，一对年轻夫妇抱着孩子走进诊室。“我们平时喜欢健身，免疫力也挺好，往年都没有接种流感疫苗的习惯，就只给宝宝接种。今年因为新冠肺炎疫情，我们也提前在网上预约了流感疫苗接种，给自己加一层保障，同时也是在保护孩子。”年轻妈妈王女士说。
“今年，来中心接种疫苗的居民比往年多了好几倍，不仅老年人免费疫苗接种量增多，自费疫苗接种量也增多了，我们先保证老人和中小学生、特殊保障人群的免费疫苗接种，自费疫苗在每日门诊上午接受预约和接种。”马连洼社区卫生服务中心免疫保健科科长高俊红说，目前，马连洼社区卫生服务中心日均接种人数达200人左右，截至昨日，中心已经为1130位老人接种了免费流感疫苗；已接种的自费疫苗中，成人1200余人，儿童400余人。通过现场登记、网上和电话等方式预约流感疫苗接种的辖区居民有3000余人，此外，中心还要承接辖区幼儿园、中小学等的集体接种。
为了快速有效地完成每天的接种工作，负责接种的医护人员经常从早上8点开始，一直忙到中午，顾不上吃口饭，“下午1点开始，预约接种的居民就有开始排队的了。”高俊红说，未来一段时间仍旧是接种高峰期，中心也做好了应对准备，合理有序安排接种时段，避免人群扎堆，接种室定期消毒通风，保障老人小孩等重点人群的安全。（记者 李祺瑶）
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