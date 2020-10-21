新华社日内瓦10月20日电 题：全球4000万！确诊人数更是“伤痛指数”

新华社记者陈俊侠 杜洋

世界卫生组织20日发布的最新数据显示，全球新冠确诊病例已突破4000万例。不断增长的疫情数字推动世界“伤痛指数”不断上升，凸显全球防控形势仍很严峻，各国有责任保持定力，展现耐力，形成合力，共同踩下遏制疫情蔓延的“刹车”。

世卫组织最新数据，发出了全球疫情进入令人担忧阶段的警报。全球确诊病例从被发现到达到1000万用时大半年，1000万到2000万用时44天，2000万到3000万用时37天，而从3000万到4000万仅用时31天。加速增长的疫情数字警示世界各国，防疫不容有任何松懈。在充分利用有效的综合性措施遏制病毒传播并挽救生命的同时，各国政府亟需加强国际联防联控，携手遏制疫情蔓延。

世卫组织最新数据，凸现了欧美等发达国家疫情加重的态势。美国依然是全球感染人数最多的国家，确诊病例突破820万例且日增幅达6万例左右，疫情未有明显好转。欧洲疫情则在经历了5月至9月较长时间的平台期后，再度恶化。日增病例一度突破16万例。世卫组织总干事谭德塞19日在例行记者会上明确表示：“随着北半球进入冬季，我们看到新冠病例数在加速上升，特别是在欧洲和北美。”

近期全球疫情更加严峻，与北半球天气转凉适合病毒传播、更多室外活动改为室内活动增加感染风险等因素有关，但一些国家或进入防疫“倦怠期”，或急于重启经济却不能严格防控，或其政客出于私利操弄防疫等，也是重要的原因。

“瑞士信息”网日前援引世卫组织的一项调研结果报道说，抗疫“倦怠症”正侵蚀和动摇全球为遏制疫情扩散所付出的努力。针对鼓励人们在社交活动中不做防护的所谓“群体免疫”等言论，谭德塞在记者会上明确表示：“这从科学和伦理上来讲都是有问题的。”

世卫组织最新数据，让人们看到了全球疫情防控力度不同带来的不同效果。相较于欧美恶化，东南亚地区数据令人振奋，日新增病例数从9月中旬的10万降为如今的6.5万；非洲地区也明显跨过高峰期，日新增病例数从7月中旬的2万降为如今的4500左右；西太平洋地区则一直是世卫组织称赞的“榜样”，日新增病例数较长时间维持在3000至5000的区间内。

不断上升的疫情数字，伴随的是生命的逝去和人间的伤痛，呼唤的是果断的行动和有效的防控。新一波疫情袭来之际，时间就是生命，倦怠则意味着失责。世界各国都应把人民生命安全和身体健康放在首位，拿出全力，形成合力，防控疫情，共同守护人类卫生健康的底线。