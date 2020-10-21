新华社日内瓦10月20日电 新闻分析：全球新冠病例破4000万 疫情缘何加速上升

新华社记者陈俊侠 凌馨 谢丽璟

世界卫生组织20日发布的新冠疫情最新数据显示，全球累计新冠确诊病例已超4000万例。此前一天，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上明确表示：“随着北半球进入冬季，我们看到新冠病例数在加速上升，特别是在欧洲和北美”。

数据显示，全球单日新增确诊病例数在今年3、4月出现高峰后进入平台期，6月陡然升高，8月中旬后略微走低，而10月上旬以来则是屡创新高。在世卫组织划分的全球6个区域中，目前美洲地区累计确诊病例数最多，约1880万例；东南亚地区次之，约850万例；欧洲地区第三，约800万例；东地中海地区第四，约280万例；非洲地区第五，约126万例；西太平洋地区最少，约69万例。

美国仍是全球累计确诊病例数最多的国家，其单日新增病例数明显呈现三个高峰：3、4月是第一个高峰，第二个高峰出现在7月中下旬，当时日增病例数最高超过7.4万例；9月上旬一度降到2.3万例，目前又回升到5万例左右。

在欧洲地区，单日新增病例数在经历长达数月的平台期后再次猛增。10月16日，欧洲单日新增病例数超过16万例，而此前平台期的单日新增病例数约在2万至5万例之间。

分析人士认为，近期全球单日新增确诊病例数激增与北半球进入秋冬季节有关。瑞士巴塞尔大学计算生物学家理查德·尼赫尔说，许多与寒冷天气相关的因素都可能加速病毒传播。

首先，北半球许多地区天气转凉，更易于新冠、流感等可导致呼吸道疾病的病毒传播。世卫组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉介绍说，新冠病毒和流感病毒通常喜凉怕热，因此总体而言新冠病毒在秋冬季更易传播。

其次，北半球正在或即将进入流感季，这将加大新冠病例的确诊难度。谭德塞日前表示，流感和新冠病毒同时传播可能对卫生系统和卫生机构提出挑战，因为感染这两种病毒后表现出许多相似的症状。对此，世卫组织近期加强了对预防流感的提示，建议孕妇、基础疾病患者、老年人、卫生工作者和儿童接种流感疫苗。其中，卫生工作者和老年人是新冠大流行期间流感疫苗接种的最优先群体。

再次，天气转凉导致人们在室内密闭空间的活动增多，这也是北半球感染新冠病毒几率增加的一个重要原因。日本北海道大学领衔的研究团队4月在预印本网站上发文说，在封闭环境内感染新冠病毒的几率是在露天环境的约19倍。

此外，一些国家出现“防疫倦怠”，对疫情重视程度有所下降。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，他注意到目前有些群体表现出“明显的挫折情绪”，而当人们在遭受痛苦的同时感到疲惫时，社区之间或是社区内部就可能出现“信任鸿沟”。

还有一些国家在提振经济的同时，不再采取严格的疫情防控措施，导致病毒快速蔓延。以欧洲为例，疫情暴发后，多国采取了大规模封闭措施，病毒传播速度得到有效遏制，单日新增确诊和死亡病例数开始大幅下降，但随着经济活动重启、夏季旅行增加和复学复工等，欧洲多国疫情开始反弹。如何在推动经济复苏的同时有效防控疫情，已成为欧洲各国政府面临的一大挑战。