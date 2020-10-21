新华社北京10月20日电 题：全球疫情下为何中国引资“磁力”进一步增强？——聚焦前三季度吸收外资数据

新华社记者于佳欣、陈炜伟

新冠肺炎疫情下，全球跨境投资遭遇“寒流”。不久前发布的中国前三季度吸收外资成绩单，却释放出十足暖意。

商务部日前发布数据显示，前三季度，中国实现了今年以来实际使用外资首次人民币、美元累计指标“双转正”，9月使用外资连续6个月正增长。全球疫情下，中国吸收外资“磁力”进一步增强，彰显出供应链的韧性稳固，也为各国企业带来机遇。

魅力不减：吸收外资“双转正”

今年前三季度，全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%（折合1032.6亿美元，同比增长2.5%）。这是我国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。

今年以来，尽管受国内外疫情冲击，我国吸收外资却画出一条漂亮的“U形”弧线。从一季度吸收外资额萎缩10.8%，到二季度反弹到8.4%，再到三季度增速提升至20.4%，一系列数据见证了吸收外资的回暖和反弹。

疫情下，不少跨国企业不但没有撤离中国，反而不断增资加码。特斯拉、高通、苹果等全球知名企业就纷纷表示，要加大对华投资，正是在中国等市场强劲表现的带动下，其业绩取得了稳步增长。

今年以来，法国施耐德电气集团在中国布局步伐加快，不断加大对创新和生态体系的投入，在厦门、北京、西安等地都宣布了新的投资。

吸收外资态势进一步向好，背后是外资对中国经济的看好。19日我国最新发布的经济“三季报”显示，包括经济增速在内的多个指标由负转正。此前，国际货币基金组织、世界银行等多个国际机构为中国经济点赞并道出原因：及时控制住疫情，经济稳步复苏。

坚定信心：高质量发展中谋新机

全球疫情下，外资不但没撤离中国，反而将中国作为“避风港”，原因何在？

美国企业强生中国区主席宋为群这样回答：无论是抗击疫情、复工复产，还是保障民生、推动经济增长，中国市场恢复都走在全球前列，这增强了包括强生在内的外资企业在华长远发展的信心。

疫情发生后，强生旗下医疗器材、制药、消费品等板块二季度以来在中国市场实现强劲增长，强生表示将进一步加快数字化转型和创新投入。

强生的回答道出广大外企的心声。多位接受记者采访的外企负责人表示，中国巨大的市场，完善的供应链，不断扩大开放的政策和鼓励创新的环境，都成为他们坚定不移选择深耕中国的原因。

仔细观察今年以来外商投资领域就会发现，不少外企对华投资有了新动向——

9月，德国西门子交通与重庆两江新区签署合作协议，将建西门子智能交通5G能力中心；

同月，施耐德电气集团与北京经济技术开发区签署协议，将共建中法智能制造产业示范园，推进新基建、绿色园区建设等方面合作。

“数字经济应用不仅有助于中国和世界抗击疫情，还将为在华跨国企业创造更多发展空间。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说。

瞄准中国经济高质量发展，外商积极布局在华投资，前三季度引资成绩单成色十足：高技术服务业吸收外资同比增长26.4%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长18.5%、92.5%、72.8%与31.2%。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，新基建、服务业等是中国经济高质量发展的重要助推力，顺势而为，抢抓机遇，将为在华外企带来更广阔发展空间。

展望未来：国内国际“双循环”中开新局

当前，全球疫情仍在蔓延，世界经济复苏乏力，我国吸收外资形势依然严峻，不容乐观。

“中国始终胸怀大局，着眼长远。”西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼日前接受记者采访时说，通过推动国内、国际市场结合，构建开放生态圈，将帮助企业和经济尽快从危机中走出来。

在中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，外资企业无疑是一个重要媒介，将进一步助力联动“两个市场”“两种资源”。

第十三届全国政协经济委员会委员王一鸣就指出，促进国内国际双循环格局的形成，如何发挥好外资企业“外引内联”的独特作用非常重要。

开放的大门越开越大，即使面对疫情挑战，中国也没有放缓开放脚步——

无论是外商投资法落地实施，外商投资准入负面清单进一步“瘦身”，还是自贸试验区、自由贸易港等开放新高地的建设等，都在持续优化营商环境，成为众多外资企业为中国投下“信心票”的重要原因。

商务部外资司司长宗长青表示，中国将继续加强外商合法权益保护，确保内外资企业一视同仁，并进一步提升中国营商环境的市场化、法治化、国际化水平，让外商投资更安心、更放心。

“不为一时数据波动所影响，专注做好自己的事，就能让吸收外资的‘磁力’越来越强。”商务部研究院外国投资研究所副主任郝红梅说。