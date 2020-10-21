我国新冠病毒疫苗III期临床试验已接种约6万人 未收到严重不良反应报告
新华社北京10月20日电（记者董瑞丰、温竞华）科技部社会发展科技司副司长田保国在20日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，我国4个进入Ⅲ期临床试验阶段的新冠病毒疫苗，截至目前共计接种了约6万名受试者，未收到严重不良反应的报告。
Ⅲ期临床试验结果是验证疫苗保护力国际公认的有效性指标。田保国介绍，任何一种疫苗，不管是在临床试验阶段，还是上市后的大规模使用阶段，都有可能发生不良反应。目前进入Ⅲ期临床试验的新冠病毒疫苗，发生的不良反应基本为轻度不良反应，比如接种部位局部疼痛、红肿，以及一过性的低烧、发热等。
国药集团董事长刘敬桢表示，国药集团中国生物所属的北京生物制品研究所和武汉生物制品研究所两款灭活疫苗目前正在阿联酋等10个国家开展Ⅲ期临床试验，已经接种5万余人。截至目前，没有接到和观察到严重不良反应的报告。
北京科兴中维生物技术有限公司总经理高强表示，该企业在巴西、印尼、土耳其的合作伙伴都按照国际通用的药物临床试验质量管理规范（GCP）要求，建立完善的不良反应监测体系。到目前为止，发现一些轻度不良反应，但所有合作伙伴没有反馈与疫苗相关的严重不良反应。
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