截至10月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（广东3例，四川3例，上海2例，河南2例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者721人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例235例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3153例，累计治愈出院病例2918例，无死亡病例。

截至10月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例247例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80834例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85715例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者847677人，尚在医学观察的密切接触者8557人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者403例（境外输入402例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5850例。其中，香港特别行政区5261例（出院4996例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区543例（出院495例，死亡7例）。