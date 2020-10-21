法国旅游行业呼吁机场设新冠肺炎快筛以方便游客

中新网10月20日电 据《欧洲时报》编译报道，法新社消息称，法国旅游业相关部门都受到疫情严重打击，从旅行社、航空公司到酒店业、餐饮业。行业代表日前共同向政府发出呼吁，要求在机场设立新冠肺炎快速检测机构，以方便游客。

旅游业代表在公开声明中写道：今夏业绩的好转尚不明朗，疫情又卷土重来，旅行受限制。未来几个月，游客人数下降将导致经济状况进一步恶化。新冠肺炎疫情已经带来了毁灭性影响，极大冲击了社会和经济。旅游业者呼吁尽快配置新冠肺炎筛检设施，以备在机场可以进行病毒快筛。业者提醒，欧洲大部分大型机场(米兰、罗马、法兰克福、伦敦等)都已经配备了新冠肺炎快筛。

声明写道：现在，游客们连防疫要求和开放边界的信息都不清楚。防疫标准统一可以方便旅客出行，也可以提高旅游行业活跃度。旅游业已经受到疫情严重打击，生意难以为继。

国际航空运输协会(IATA)称，2020年度空中交通流量下降幅度高达70%，并且补充说，由于采用了过滤系统，飞机导致空中污染的可能性很低。

公开声明的签署者包括：国家商业航空联合会(Fnam)、航空和航天工业组织(Gifas)、国际航空运输协会(IATA)、法国航空公司代表协会(BAR France)、酒店行业联合会(Umih)等。

上周五(16日)，法国卫生管理局(HAS)对一种新型抗原测试给出了好评，该测试只需拭子在鼻孔取样，不需要送到化验室分析，10-30分钟就可以出结果。(来米)