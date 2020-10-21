美一30多岁女子客机上突然身亡 数月后被确认死于新冠

中新网10月20日电 据美国全国广播公司报道，当地时间19日，美国得克萨斯州达拉斯县法官詹金斯表示，2020年7月时，该州加兰市一名30多岁的女子，在从亚利桑那州登机回家途中死于新冠。

据报道，詹金斯表示，达拉斯县的官员曾在8月收到了这名女子死亡的消息，但直到最近才得知她死于新冠肺炎。詹金斯表示，该女子曾感到呼吸困难并接受吸氧，“但没有成功”，她最后在飞机上死亡，当时飞机正在停机坪上。

报道称，暂不清楚该女子在登机前是否知道自己感染了新冠病毒，该女子生前曾有“潜在的健康问题”，这加重了她的感染程度，但这些健康问题具体是什么，以及发展到什么程度等有关信息尚未被公布。