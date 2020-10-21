俄专家：俄新冠病例增速将于11月初开始下降

中新网10月20日电 据俄罗斯卫星网报道，俄普列汉诺夫经济大学科研协会社会经济系统模拟科学实验室的专家们表示，他们认为俄新冠发病率高峰将于11月初开始下降。

据报道，该实验室的专家基于对俄新冠病毒感染者、单日完成病毒检测次数的增长及其比例的分析，预测称：“根据已获得的结论，以及对某些急性病毒性呼吸道感染季节性病程的长期观察结果，可以预计2020年11月初新冠病例数增速将下降。”

专家们还补充道，俄新冠感染人数的绝对值可能增长，但当“感染人数与完成的检测次数比值不变”时，发病率增速将迎来下降。

截至10月19日，俄罗斯单日新增新冠病毒感染确诊病例最多，达15982例。自疫情暴发以来，俄罗斯累计超141.5万人感染新冠病毒。