阿根廷新冠确诊病例破百万 近期病毒检测阳性率逾60%

中新网10月20日电 据“中央社”报道，近期，南美洲国家阿根廷新冠确诊病例持续攀升。当地时间19日，阿根廷成为全球第5个确诊病例超100万例的国家。

据报道，阿根廷卫生部声明称，截至19日晚间，该国新增新冠确诊病例12982例，累计确诊达1002662例；新增死亡病例451例，累计死亡26716例。

路透社称，最新的数据让阿根廷成为继美国、印度、巴西和俄罗斯之后，第5个病例突破100万例的国家，而阿根廷的人口远少于其他国家。

另外，自疫情暴发以来，阿根廷一直面临病毒检测力度不足的问题。而美联社称，在近期已经接受检测的样本中，至少有60%的人检测结果呈阳性。

报道称，病例激增给阿根廷的医疗卫生系统带来巨大压力，该国超过64%的加护病房床位已被占用，若干省分的医护系统濒临崩溃。据卫生部资料，阿根廷迄今有超过26000人不治，新冠死亡率约在2.7%左右。