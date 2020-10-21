睡觉时蟑螂飞入耳，怎么办？

近日，54岁的丁阿姨，睡觉睡到一点左右被痛醒，主要是头痛，伴有左侧耳道异物感。她试图自行掏耳，未能掏出异物，疼痛反而加重了。于是连夜赶到广州医科大学附属中医医院看急诊，医生竟然用镊子进耳道夹出一个蚕豆大小的蟑螂。

耳道异物是耳鼻喉科常见急症。广州医科大学附属中医医院耳鼻喉科副主任医师江坚指出，耳道异物可以分为3类：

1、动物类：最常见蟑螂、飞蛾，这两种门诊经常碰到。其次就是蚊子、蜈蚣、蜘蛛等会爬会飞的小动物。

2、植物类：豆类、瓜子、花生、谷粒等。这些多是由于小朋友玩耍时好奇，又没有大人监护，塞到耳道里。

3、非生物类：像掏耳时的棉花头、海边玩耍时的砂粒、小朋友玩耍时一些闪闪的小珠子、小玻璃球等。

江坚表示，如果是小昆虫类的异物，在耳道里爬行或挣扎，都会引起患者心理上的恐慌，也有可能引起耳痒、耳鸣、耳痛、反射性咳嗽、眩晕，甚至外耳道炎、外耳道血肿、鼓膜穿孔等。如果小虫有毒的话还可能引起颞骨内外并发症。

假如耳道有异物该如何处理呢？江坚建议，对于小虫入耳，在确保鼓膜完整的情况下，可用植物油、食用油滴入外耳道，待小虫不动后，将耳朵朝下，使小虫一起流出。如果是飞行类昆虫入耳，如飞蛾、蚊子等，可在暗处用手电筒照射外耳道口，使其自行爬出。切记在小虫仍能活动的情况下不能盲目自行挖取，以防其钻破鼓膜。

然而，最好的办法是:在发现异物入耳后，特别是小孩有异物入耳，应尽快到耳鼻喉科就诊，医生通过专业工具可轻松将异物取出。切不要自行试着取出，防止损伤外耳道或者异物更深入损伤鼓膜。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 梁译尹）