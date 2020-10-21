法国确诊病例超93万例 巴黎等地重症监护病房压力加大

中新社巴黎10月20日电 (记者 李洋)当地时间20日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破93万例。目前的疫情形势更加严峻，巴黎等地重症监护病房压力加大。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国20日新增确诊病例20468例，法国累计确诊病例当天突破93万例，达930745例。法国新冠肺炎死亡病例现为33885例，新增死亡病例262例。

数据显示病毒扩散的势头仍未得到扭转。正在调查中的聚集性感染病例现已增至1829起，20日单日新增聚集性感染病例达148起；病毒检测阳性率升至13.6%的新高。

法国新冠住院患者和重症患者人数的上升势头仍在继续。20日法国新冠住院患者为12458人，比前一日增加797人；重症患者现为2177人，比前一日增加78人；大巴黎地区住院患者人数19日已达3324人，比前一天增加156人，其中重症患者已达655人。

巴黎等地重症监护病房面临更大压力。巴黎和里昂的新冠患者重症监护病房床位占用率都已超过50%。20日晚，大巴黎地区新冠患者重症监护病房床位占用率已达59.4%，远远超过了警戒阈值。

法国卫生专家指出，要警惕新冠患者重症监护病房床位占用率的持续上升，如果重症监护病房接收越来越多的新冠患者，势必会影响到患有其它疾病的重症患者护理和治疗；同时由于适逢秋冬流感季节来临，未来的形势发展更加不容乐观。

大巴黎地区卫生部门警告，当地重症患者的增长过快，只有当民众减少社交活动并遵守防疫规则、所有医护人员和专业人士共同参与抗疫的情况下，抗击疫情才能取得成功。

法国卫生部长维兰20日表示，自今年夏天以来法国医疗系统的重症监护病房床位已增加15%。他表示，医疗系统在夏天还加紧培训医护人员的相关技能。