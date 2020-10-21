德国疫情持续趋紧 柏林市长警告称避免二度封城只剩“最后机会”

中新社柏林10月20日电 (记者 彭大伟)德国20日新增确诊感染新冠病毒6868例，首都柏林的疫情已连续多日亮起红灯。市长米勒对柏林疫情发展深表担忧并警告称，柏林人眼下只剩“最后一次机会”去守住过去数月抗疫换来的自由。

德国疾控机构20日公布的新增确诊病例数为6868，尽管较上周六(10月17日)的该国疫情暴发以来单日新增最高值7830有所下降，但仍比一周前(10月13)的4122例激增了2746例。另据德国“时代在线”报道，截至当地时间20日17时许，德国累计确诊376451人、治愈298255人、死亡9931人。

作为德国人口最多的城市，柏林“七日平均每十万人新增确诊”这一关键指标已连续多日远高于德国官方设定的50警戒线。截至20日，柏林的上述指标已达到89.2。当天柏林新增确诊476例，累计确诊达21904。

米勒和柏林卫生部长卡莱吉当天召开记者会宣布了防疫新规，新规将从本月24日起执行。据悉，今后在柏林市最繁华的选帝侯大街、弗里德里希大街、威尔莫斯多夫大街、卡尔·马克思大街等市中心主要街道将强制要求佩戴口罩。此外，在跳蚤市场等露天市集和室外排队时也必须佩戴口罩。新规还将露天举行的私人聚会人数限制在25人以内；在室内举行的聚会则只允许两个家庭参加或是一个家庭外加5个外人。

米勒当天表示，柏林新增确诊数的激增呈现“令人担忧的局面”，“要避免走向封城，政府层面所剩的选项和措施已经不多”。

“我想说的是，我们恐怕还剩最后一次机会去守住我们过去数月争取来的自由。”米勒说，现在全靠每个人自己去遵守纪律、落实防疫规定，“如果我们无法为新增确诊数踩下刹车的话，那么就必须继续出台更多的限制措施。”