本报北京10月20日电 （记者熊建）国务院应对新冠肺炎疫情联防联控工作机制新闻发布会今天举行，围绕中国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等主题回应了各界关注的热点。

疫苗研发进度如何？

已经有13个疫苗进入临床试验

科技部社会发展科技司副司长田保国表示，目前，我国的疫苗研发工作总体上处于领先地位，布局的5条技术路线每条都有进入临床研究阶段的疫苗，已经有13个疫苗进入了临床试验。其中，灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入了III期临床试验，截至目前共计接种了约6万名受试者，未收到严重不良反应的报告，初步显示了良好的安全性。

据国药集团董事长、党委书记刘敬桢介绍，国药集团中国生物的两支灭活疫苗，均纳入了紧急使用的范围。目前中国生物已做好大规模生产准备工作，北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所两个新冠疫苗高等级生物安全生产车间已经建设完成，明年产能将达到10亿剂以上，能够保证安全充足的疫苗供应。

疫苗的接种人群怎么认定？

分为高风险、高危、普通三类人群

科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟说：“我们把新冠病毒未来的接种人群大致划分为三类：一是高风险人群，二是高危人群，三是普通人群。”

具体来说，高风险人群主要是指一线的医疗防疫人员，边境、口岸的工作人员，还有由于工作原因必须要去高感染风险地区或者国家的工作人员，还有保证城市基本运行的一些工作人员。高危人群主要是指老人、儿童、孕妇以及患有基础疾病的人群。这类人群一旦感染新冠，出现重症或者危重症的比例远远大于其他人群。不管在什么区域，只要符合这样的人群特点，都应纳入优先的接种考虑。

另外，郑忠伟表示，有效的产能和产量保证，才能真正建立起人群的免疫屏障。“预计到今年年底，我国疫苗的年产能能达到6.1亿剂。明年我国新冠疫苗年产能会在此基础上有效的扩大，来切实保证我国以及全球其他国家对中国新冠疫苗的需求。”他说。

疫苗价格怎么定？

一定在大众可接受范围内

疫苗定价是各界非常关注的问题。郑忠伟表示，中国新冠疫苗的价格，首先坚持企业主体定价，但是必须要坚持几个基本原则，一是公共产品属性的原则。作为公共产品属性，其定价一定不是以供需作为定价基础的，而是以成本作为定价基础的。二是根据大众对新冠疫苗接种的意愿和接种的需求来开展新冠疫苗的定价。因此，中国新冠疫苗的定价一定是在大众可接受的范围内。

另外，郑忠伟表示，中国在向全球提供疫苗的时候，一定会给出一个公平合理的价格，而且对不发达国家或者一些发展中国家，还可以通过援助等方式，来实现这些国家新冠疫苗的可及性和可担负性。