“闯”，彰显无惧风浪、一往无前的气概，体现勇于担当、积极作为的态度，激扬不甘平庸、开拓创新的精气神。敢闯敢试的姿态，总能感染心灵、润泽心田，给人以勇气，给人以力量。

“在新起点上，经济特区广大干部群众要坚定不移贯彻落实党中央决策部署，永葆‘闯’的精神、‘创’的劲头、‘干’的作风，努力续写更多‘春天的故事’，努力创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！”习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表的重要讲话，极大鼓舞和激励着广大干部群众勇当新时代的“拓荒牛”，奋力续写在更高起点上推进改革开放的新篇章。

四十载披荆斩棘，四十载砥砺奋进。回首波澜壮阔的不凡征程，深圳人民在蛇口开山炮声中昂扬起步，大胆开拓、争分夺秒，推动这座崭新城市快速长大长高。习近平总书记深刻指出，“深圳等经济特区一路走来，每一步都不是轻而易举的，每一步都付出了艰辛努力。”这“成如容易却艰辛”的每一步，靠的正是“闯”字当头、敢想敢干。试想，如果没有“闯”的信念和劲头，深圳何以能首创1000多项改革举措，把一个个不可能变为可能？如果没有“闯”的恒心与毅力，深圳如何能够持续解放和发展社会生产力，实现由一座落后的边陲小镇到具有全球影响力的国际化大都市的历史性跨越？可以说，“闯”是深圳的独特基因与鲜明标识，也是深圳干部群众一以贯之的精神气质。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。永葆“闯”的精神，是总结经济特区建设经验得出的一个重要启示，也是我们战胜风险挑战、推进改革开放的底气所在。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，只有继续“闯”才有大作为，才能干出新事业。

矢志不渝“闯”下去，就要保持乘风破浪的气概。早在改革开放之初，邓小平同志就说过，“没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股子气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业”。“闯”意味着啃“硬骨头”、接“烫手山芋”，需要敢做“第一个吃螃蟹”的人，干常人未曾干过的事。这样的精神状态，照应的正是“闯”的意义与价值。

意气风发“闯”下去，还要涵养高出一筹的改革智慧。“闯”蕴藏着无限可能，往往可以打开通向更美好未来的大门。但与此同时，“闯”应当立足实际、把握规律，绝非盲目、冒进、蛮干。全面深化改革行进至今，“低垂的果子”早已摘完，在新的起点上，要想攻克体制机制上的顽瘴痼疾，突破利益固化的藩篱，既需要超乎以往的勇毅，也需要充满智慧的头脑。聚焦现实问题，大胆想、勇敢闯、科学干，向着改革难点、堵点发力，以“闯”的姿态当好改革促进派和实干家。

只有敢于走别人没有走过的路，才能收获别样的风景。今天，在更高起点上推进改革开放，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，需要亿万人民顽强拼搏、团结奋进。振奋“杀出一条血路来”的改革精神，激扬逢山开路、遇水架桥的闯劲儿，争做新时代改革闯将，我们必定能打开改革新境界，闯出发展新天地。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 04 版）