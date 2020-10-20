青岛13名确诊患者病情稳定，3人达到出院标准

人民网青岛10月20日电 （刘颖婕）10月20日上午11点30分，青岛市政府召开疫情防控新闻发布会。会上，青岛市副市长栾新通报13名患者救治情况。13例患者在国家、省、市专家的联合巡诊下，病情均比较稳定。

10月19日，国家卫生健康委工作组赴青大附院西海岸院区听取了3例确诊患者的治疗进展情况，对下一步救治提出了要求，并现场安排抽调结核病专家当日来青，加强抗结核治疗的专业力量，提升结核病合并新冠肺炎患者的诊疗效果。

截至19日8时，13名诊疗患者的治疗取得积极进展，病情整体稳定，其中，按照国家卫生健康委第八版诊疗方案，青岛市第三人民医院收治的1名新冠肺炎患者已达到出院标准，计划今日办理出院手续，出院后按照规定继续在院隔离14天。

发布会上还插播了一条通报，截至20日12点左右，又有两例结核病合并新冠肺炎患者达到出院标准，还要在院继续进行结核病治疗。