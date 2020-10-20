BOE移动健康携最新解决方案亮相2020CMEF

10月19日，以“创新科技 智领未来”为主题的第83届中国国际医疗器械博览会(CMEF) 在国家会展中心(上海)拉开帷幕。BOE（京东方）移动健康携多款解决方案及硬件终端产品亮相，全面展示其在智慧医疗健康领域的最新成果。

BOE相关负责人表示，民生一直是社会关注的热点问题，随着健康中国战略的实施，医疗行业积极推进改革，取得了一定的成绩，但仍面临人口老龄化严重、健康服务资源匮乏等挑战。社区是影响大众健康的重要空间，抓好健康社区建设是推动健康中国战略的重要渠道。基于此，BOE移动健康推出智慧康养社区解决方案，应用无创智慧端口设备和物联网平台，为社区和家庭医疗健康服务提供便捷性的创新体验。

据介绍，智慧康养社区解决方案聚焦社区、家庭场景，包含邻里健康服务中心、居家慢病管理等多个模块。运用IoT数据湖技术，大幅提升数据交互效率，促进各模块数据互通互联。通过采用智慧康养社区解决方案，社区居民可前往社区健康小屋，应用多种类型的智能健康体检设备，轻松进行健康检测和健康管理；还可通过家用物联网设备实现居家生命体征数据的实时检测、传输，获得专业的远程健康咨询服务，切实了解自身状态 。作为浙江未来社区健康生态体系中的重要一环，落地项目上虞健康小屋可覆盖全社区10万余人的健康需求，单日访客量可达200余次，切实让社区居民享受健康生活、幸福养老和优质医疗。

该负责人表示，基于物联网检测硬件、软件系统及配套专业服务，BOE移动健康着力打造高效实用的5G院前急救新模式。结合IoT、大数据、AI技术，通过BOE智慧急救云平台，可实现报警端、急救中心、医院、急救车、医生/志愿者五端信息同步流转，一键视频呼叫120，还可以自动定位、实时监测并传输患者信息、存档患者的急救档案数据以及随时多方会诊和多中心联动。

智慧急救解决方案赋能N种场景，让病人在入院前就获得更多救治可能，有效缩短病患的急救时间，大幅提升院前急救效能，真正实现上车即入院，为大众生命安全保驾护航。BOE移动健康移动医疗事业部销售总监张哲表示，在5G新基建时代的技术指引下，BOE移动健康还将继续整合优质资源，持续优化升级解决方案及终端硬件，满足人民群众对美好生活的健康需求，力求做到让老百姓不出门就能在家看病。