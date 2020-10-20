关节炎关爱月：推动全民关注关节炎 三生制药在行动

在世界关节炎日期间，三生制药携手辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部发起“益起为生命得分”主题公益关节炎月义诊活动，特别邀请到郭艾伦和赵继伟担任线上“健康加油官”，为正在和关节炎努力斗争的每一位患者加油，为健康助力。

据企业相关负责人表示，近年来，关节炎已成为世界头号致残性疾病，目前全世界关节炎患者约有3.55亿人，其中中国关节炎患者超过1亿人，而且人数在持续攀升中。在我国，每10000人中约有32-36人患类风湿关节炎，此疾病在任何年龄均可发作，其中80%集中在35-50岁，女性患病率是男性的2-3倍。在医学界中，能被称得上是“不死的癌症”的疾病并不多见，类风湿关节炎因患者基数庞大且患者生活质量低下而赫然在列。

值得注意的是，同为风湿免疫疾病的强直性脊柱炎也被称为“不死的癌症”，是男性易患的关节炎类型，发病的高峰多以20~30岁之间的男性为主，此病十分“低调”，擅于伪装，误诊率极高，患者多以为是腰肌劳损及腰间盘突出等症状，如果不及时治疗，3年致残率达45%，5年致残率高达70% 。

关节炎不仅带来身体上的巨大痛苦，同时也让他们在冷眼与误解中备受煎熬，漫长的治疗过程、高昂的治疗费用以及疾病造成的生活与工作上的冲击，都让他们背负着常人所不能理解的压力和挫败感。

三生制药已连续数年主办“益路相伴 关爱关节更关爱您”公益义诊活动。该负责人表示，通过每年关节炎关爱月公益活动，目前有至少300位以上医生参与，每年惠及患者超过5000例。

今年十月，“益路相伴 关爱关节更关爱您”再度启航，在全国多地举行义诊活动，覆盖湖北、辽宁、广西、江西、河北、浙江、福建、山西、四川等多个地区，惠及患者近千名。此次义诊及科普活动携手各地医院医生，加强骨关节健康知识和医学知识的宣传普及，提高患者对骨关节炎的正确认识,树立正确的规范治疗观念。做到早发现、早诊断、早治疗，从而让更多人远离骨关节病，防治残疾，在生命的“竞技赛场”为自己“得分”，同时让更多饱受病痛折磨的患者重获健康，重新拥抱生命中久违的温暖。

来自辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部的两位知名球员郭艾伦和赵继伟，首次担任公益关节炎月活动的健康加油官，共同送上为患者送上祝福，“珍爱生命，关注生存，创造生活，为健康助力，希望每一位患者早日康复！“，同时，呼吁更多人能够提高对关节炎的重视和认知，加强预防！