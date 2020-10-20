健康中国50人论坛首次年会暨疫情防控与健康中国行动研讨会举办

光明网讯（记者李贝）2020年10月18日，“健康中国50人论坛首次年会暨疫情防控与健康中国行动研讨会”在北京国际会议中心举办。会议由健康中国50人论坛组委会、北京春苗慈善基金会和北京改革和发展研究会共同举办。论坛组委会副主任郭渝成，论坛执行主任陈剑共同主持。

论坛组委会名誉主席、第十至十一届全国政协副主席张梅颖参加会议并讲话，论坛组委会主任、原国家卫生部部长张文康致词，陈剑介绍了参会嘉宾和健康中国50人论坛组成人员情况。健康中国50人论坛顾问、九届全国人大副委员长、原国务委员彭珮云为健康中国50人论坛首次年会的召开写来贺词。

会上，张梅颖名誉主席，张文康主任，论坛组委会副主任、中国社会科学院学部委员田雪原，论坛组委会副主任、全国总工会原副主席张世平，以及中国工程院院士陈君石，中国工程院院士俞梦孙，卫生部原副部长殷大奎，中国健康管理协会高级顾问程功明四位健康中国50人论坛专家成员，代表论坛全体专家成员，共同为“健康中国50人论坛”揭牌。

会议印发了凝聚了30位专家研究成果的《论健康发展》文集，并审议《健康中国50人论坛管理办法》《健康中国50人论坛关于“中医(药)理论和技术在农业生产中应用的探索”的建议》《健康中国 50 人论坛关于推进医疗医保医养协同与社保商保协作的路径和建议》三份文件。

会议同时举办了以“疫情防控与推进健康中国行动”为主题的研讨活动，健康中国50人论坛的七位成员：中国工程院院士陈君石，中国社会科学院学部委员田雪原，卫生部原副部长、国家中医药局原局长王国强，国务院原医改办主任宋晓梧，北京春苗慈善基金会理事长刘东，中山旅游大学旅游学院副院长何莽，汾酒集团党委委员、董事、副总经理杨波分别围绕论坛主题，结合自己的研究发表了精彩的演讲。

党的十八届五中全会和十九大确立健康中国发展战略，将促进人民健康列为重中之重。2020年以来，肆虐全球的新冠疫情给各国人民带来巨大灾难。在健康中国发展战略和疫情防控的大背景下，“健康中国50人论坛”作为非官方、公益性的学术平台和智库机构，将工作宗旨和工作目标明确定位于：通过智库形式，为促进健康中国、人类健康命运共同体前行，提供相应的建设、改革思路和智力支持；为政府与健康相关的政策的制定，提供理论和决策咨询；为健康产业发展，提供产业发展信息和智力服务。

据悉，健康中国50人论坛的专家分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科学院、中国工程院、中国社科院、中国军事医学科学院，以及卫生部、解放军总医院、北京医院、中日友好医院等多家国内著名学府、研究单位和医疗机构，涉及医疗健康、食品健康、运动健康、老年健康、康养旅居、心理健康、健康管理等诸多领域。此次会议上，健康中国50人论坛专家成员、特约研究员、特邀嘉宾参加会议。