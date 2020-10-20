2019县级医院服务能力评估情况研讨会在京举行

为推进实施健康中国战略，进一步全面提升县级医院综合服务能力，近期，由国家卫健委医政医管局指导，人民网·人民健康和中国县域医院院长联盟主办，诺华制药和恒瑞医药支持的2019县级医院服务能力评估情况研讨会在北京举行。

2019县级医院服务能力评估情况研讨会现场。

国家卫生健康委员会医政医管局资源管理处处长王毅，山东省卫健委医管中心副主任苟延农，江苏省卫健委医政医管处副处长管士弟，中国工程院院士王辰，中国科学院院士葛均波，中国工程院院士李兆申，中国县域医院院长联盟执行主席霍勇，中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝，天津环湖医院医院院长王金环，中日友好医院呼吸中心临床诊察部主任杨汀，上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌代谢科主任王卫新，北京大学首钢医院院长顾晋，上海市胸科医院心内科主任方唯一，浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心主任陈江华，人民健康总经理万世成等嘉宾参与了研讨会。

人民健康总经理万世成在致辞中表示，人民健康作为人民日报社人民网在医疗健康行业打造的权威传播平台、健康服务平台和产业合作平台，始终致力于在县级医院能力建设方面发挥自己的作用和优势。在国家卫健委医政医管局指导下，在中国县域医院院长联盟支持下，人民健康开展了县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，着重通过宣传全国已基本达到县级医院综合能力推荐标准的优秀县级医院，促使优秀的县级医院发挥示范带头作用，帮扶提升其他县级医院综合服务能力，助力县级医院宣传能力提升。

中国科学院院士、中国县域医院院长联盟联合主席葛均波致辞。

中国科学院院士、中国县域医院院长联盟联合主席葛均波在致辞中表示，县域医疗卫生是百姓健康的守门人，只有做好县域医疗卫生，国家医疗卫生才有可能做好。其中，提高县医院的诊疗能力，建立综合疾病管理体系，是实现国家分级诊疗制度，将患者留在县域的重中之重。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟联合主席王辰在致辞中表示，县医院建设是满足县域医疗卫生需求的关键，当前我国在医院建设上的突出问题就是不够规范。为此，采取一系列的方法来推动县医院的规范，也是提高中国整体医疗卫生质量的一个重要方面。

国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅对全国县级医院服务能力评估情况进行了解读。王毅表示，根据2019年县级医院服务能力整体评估情况可知，县级医院从诊疗人次到入出院人次和手术台人次，基本上涨了20-40%不等。从病床使用率来讲，县医院的使用率接近90%，平均住院日越来越短，床位流转率越来越高，标志着县级医院诊疗服务能力的提升。

国家卫健委办公厅《关于2019年县级医院服务能力评估情况的通报》显示，江苏省县域医院基本标准达标率为95.97%，推荐标准达标率为81.91%，两项指标都位列第一。江苏省卫健委医政医管处副处长管士弟表示，县医院能力提升是一项系统工程，也是一项动态提升的工作。在提升县医院服务能力方面，江苏省坚持高位推进服务能力建设，全面提升核心医疗服务能力。“下一步我们将继续聚焦县医院人才队伍、临床技术、重点专科和信息化建设，特别是针对此次应对新冠疫情暴露出来的一些问题，补短板、强弱项。”管士弟说。

山东省卫健委医管中心副主任苟延农介绍说，2019年县级医院服务能力评估，山东省总排名是全国第二位，县级医院80家，基本条目260个中有248项达到标准，比去年提高了2.4%。山东省能够取得这样的成绩离不开五个方面：一是注重规划布局；二是大力推进县医院服务同质化；三是大力推进县域资源一体化；四是互联互通，加强医院信息化建设；五是建立县医院综合服务能力考核平台，紧抓医院考核评估。

在实践分享环节，河北省故城县医院院长居艳梅与安徽省天长市人民医院院长王浩两位县级医院代表，分别就县级医院专科能力建设和提升县级医院服务能力两个主题，进行了经验分享。

河北省故城县医院院长居艳梅表示，河北省故城县医院是一所集医疗、急救、预防、康复和教学、科研于一体，临床与医技科室齐全的现代化综合医院。在县级医院专科能力建设方面，河北省故城县医院通过实施人才工程、加强技术协作、增强创新能力、提升硬件环境四个方面来助力专科发展。

安徽省天长市人民医院院长王浩表示，天长市人民医院以学科建设为中心，不断提高医院的诊疗技术水平，创建了卒中中心、胸痛中心、肿瘤中心等六个中心以加强学科建设。同时，医院还按照现代医院管理的要求，不断细化制度规范，通过管理的现代化，提升医院服务能力。

最后，在圆桌论坛环节中，来自心血管、呼吸疾病、脑血管、消化和肿瘤以及肾病领域的各学科带头人以及相关专家，共同就“如何加强县医院专科建设和医疗服务能力”，以及“下一阶段提升县级医院综合能力工作重点”等话题展开了热烈交流与探讨。

众位嘉宾纷纷表示，县级医院的发展关系到国家医疗体制改革的成败，关系到分级诊疗制度的落地，关系到广大人民群众的健康与幸福，未来社会各界要共同帮助县域医院提升多学科诊疗和重大疾病防控水平，为积极探索县级医院服务能力提升作出努力。