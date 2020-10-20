创新助力精神障碍患者再就业 以买代捐直播扶贫助农

10月10日，由白求恩公益基金会发起，广东省云浮市委政法委推动，人民网·人民健康网协办，西安杨森制药有限公司提供支持的“创新守护·美丽心灵”精神障碍患者扶贫助农系列活动在广州举办。本次活动将创新的助农形式与精神卫生倡导相结合，旨在通过通过扶贫助农直播的方式，呼吁大众正确认识精神疾病，关爱精神障碍患者。所有扶贫助农直播期间的利润将捐赠給广东省云浮市扶贫办，帮助当地精神障碍患者提高再就业，实现劳有所得，助力国家打赢脱贫攻坚战。

精神疾病一直以来是全球范围内不容忽视的公共卫生问题，给全球各个国家都带来了严重的疾病和经济负担。精神障碍患者不仅承受着躯体和精神的双重压力，同时，长期的患病使得他们丧失了基本的经济能力、社交能力等社会功能。

西安杨森制药有限公司副总裁张巍在接受采访时表示，当前环境下，社会对精神障碍患者仍然存在误解和偏见，长期的患病、社会的不理解使他们缺乏回归社会的能力。我们希望通过此次活动切实帮助精神障碍患者及其家庭，打破社会歧视，消除患者的病耻感，帮助患者及其家庭恢复社会功能，回归到正常的社会生活中，给他们更多积极改变和希望。

作为此次活动的支持方，张巍向记者介绍，西安杨森坚持在精神卫生领域持续深耕。自1997年引入第一款精神疾病领域的药物以来，西安杨森持续不断地输出创新产品，目前已覆盖包括精神分裂症、抑郁症、癫痫、偏头痛、眩晕在内的多个精神疾病领域。

在提供创新的药物治疗方案的同时，西安杨森还不断开展疾病科普宣传，致力于提高全社会对于精神疾病的认知；支持行业协会和医疗机构为医务工作者提供专业的学术教育，帮助我国精神卫生领域的医务工作者提高工作能力；打造以患者为中心的服务模式，从患者管理、患者教育、患者支持等多方面满足精神障碍患者复杂而迫切的需求。

据悉，在刚刚结束的2020年中国国际服务贸易博览会上，西安杨森的“长效针剂严重精神障碍患者医院社区一体化治疗”的疾病治疗和管理方案被被评为“2020中国服贸会——业态创新示范案例”，在各政府部门的大力支持下，精神分裂症患者医院社区一体化模式实现了患者的低自付或者零自付，真正做到了减轻精神分裂症的经济负担，帮助患者重新拥有社会功能，恢复正常的生活状态。

截止至2020年7月，该模式已在全国19个省建立了104个医院社区一体化服务试点，共服务了超过2800名精神分裂症患者。

“我们所做的这一切，都是为了能够帮助精神障碍患者回归正常的社会和生活”张巍表示：“在未来，西安杨森将进一步在药物研发上推陈出新，并持续提升创新药物的可及性，不断探索和打造创新的患者服务模式。同时，我们也将继续与多方伙伴开展合作，共同加强精神疾病公众科普和学术教育。我们希望能够帮助更多的精神障碍患者获得新生，助力精神卫生事业的发展。”