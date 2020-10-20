直播预告：知己知彼，专家带您了解肺癌

《2020世界癌症报告》指出，肺癌致死人数约占癌症死亡总人数的18.75%，是目前全球癌症死亡的主要原因，并且呈现逐年上升的趋势。肺癌给国家、社会和家庭带来了沉重的负担和巨大的挑战。

对于肺部健康，我们需要投入更多的关注，才能避免癌症的发生。那么应对肺癌我们该了解哪些常识？对于肺癌的治疗现在又有哪些方法？在生活中需要注意哪些问题？

2020年10月21日（周三）14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任、教授薛奇做客演播室，就肺癌的相关知识进行科普直播，欢迎大家收看。

专家简介

薛奇，中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任、教授，博士研究生导师。

中国医师协会胸外科医师分会肺外科专家委员会副主任委员，中国抗癌协会食管癌专业委员会委员，中华医学会胸心血管外科学会委员，中华医学会食管疾病学组组长，北京医学会胸外科学会常委，北京医学会医疗事故技术鉴定组成员，《中华胃肠外科杂志》编委。

擅长

肺癌、食管癌、纵隔肿瘤胸腔镜微创手术治疗，能熟炼完成各种复杂肺癌、食管癌手术。

我国肺癌概况

中国人口占世界人口的五分之一，随着社会经济的快速发展和人口的老龄化，目前在癌症防控方面面临着前所未有的挑战。政府已经意识到这一问题的重要性，并已实施了一系列战略措施，包括建立癌症监测系统以及开展癌症防治计划。原卫生部于2008年启动了国家癌症登记和跟踪计划，癌症登记处的数量从2008年的95个增加到2019年的574个。

据估计，2015年中国新诊断出的肺癌病例总数约为78.7万，相当于每天新诊断出2100多例肺癌，约占所有恶性肿瘤的20%。

城市地区男性肺癌发病率低于农村地区，而女性肺癌发病率则相反（城市地区高于农村地区）。在40岁以下，特定年龄段的肺癌发病率相对较低，此后急剧上升，在80至84岁年龄段的男性和女性人群中均达到峰值。在此之前，女性肺癌的发病率显著低于男性。

如何收看直播：

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