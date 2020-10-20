叮当快药获10亿元B+轮融资 持续打造叮当大健康生态圈
10月20日，叮当快药宣布完成10亿元人民币的B+轮融资，泰康、海尔医疗、龙门投资携手招银国际招银电信基金、国药中金、软银中国等老股东共同投资，华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。
叮当快药创始人兼董事长杨文龙表示，“本轮融资将主要用于加快公司战略项目‘千城万店’的城市布局，2020年底将增开10个服务城市，预计2021年全面覆盖全国一二三线核心城市。叮当快药还将围绕大健康这一核心，不断提升服务内容和服务品质，在夯实 ‘快医’、‘快药’服务基础上，通过建立个人健康大数据，结合AI等高科技手段推出‘快检’、‘快险’以及慢病健康管理等创新服务，与股东泰康等多家保险公司构建‘医+药+检+险’健康生态，更好的为数亿中国百姓服务。”
据相关负责人介绍，叮当快药一直致力于服务百姓健康，目前已经在北京、上海、广东等10多个省市完成了医药新零售布局，服务数千万用户。该负责人表示，伴随着处方外流、“4+7”药品集采等政策的落地以及慢病患者数量逐年递增，慢病市场呈现出巨大的发展空间。据此，叮当快药首次将“慢病用药及管理服务”提升到战略高度，通过药品集采、DTP与平台补贴等方式，将慢病药价格向“4+7”集采价格靠拢，让利于终端慢病用户，从而赢取慢病市场。在药企合作方面，叮当快药基于“FSC药企联盟”优势，充分整合厂商、商品、渠道等上下游资源，通过科技赋能和创新服务成为新特药上市首选平台。
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