“中国疼痛医学杂志-泰德制药”战略合作启动仪式举行

10月18日，在第17个“世界镇痛日-中国镇痛周”来临之际，“中国疼痛医学杂志-泰德制药”战略合作启动仪式在北京举行。

北京泰德制药股份有限公司总裁孙宇航表示：“希望将学术优势与企业的资金优势、科研优势相结合，为疼痛学科的建设和发展贡献一份力量。”

此次大会上同步举行了国家疼痛专业质量控制中心成立仪式。中国医师协会疼痛科医师分会会长、中日医院疼痛科主任樊碧发介绍，疼痛科成立的历史比较短，十几年来，已建立健全基本上的诊疗体系，也建立健全了临床疼痛的诊疗理念。“疼痛科有它的核心疾病，有它的核心技术体系。核心疾病是慢性原发性疼痛。核心技术包括各类治疗疼痛药物，药物是疼痛科必备的基础。其次各项介入微创技术，神经调控技术、神经阻滞技术等构成了完整的疼痛医学治疗体系。”他表示，“国家疼痛专业质控中心的成立，就是要规范各类疼痛的诊疗技术，达到同质化治疗。目前我国疼痛诊疗的发展极不均衡，不充分，因此要促进疼痛学科的发展，每个医院建立疼痛科，提供疼痛医学平台性的服务势在必行。”

韩济生院士指出，目前中国的疼痛医学还处于初步发展的阶段，各医院发展不平衡，疼痛医学人才缺乏，但需求却很大。

对于疼痛医学未来的的发展，韩济生建议，“中国的疼痛医学目前在国际上的水平并不低，除了药物治疗，还有微创、手术治疗等技术，在国际上处于比较先进的地位。但在人才培育机制、管理机制方面还需提高；全国疼痛科数量与患病人数相比明显不足，应推动这方面的建设。”