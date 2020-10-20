直播预告：全民减重时代话减重

世界卫生组织（WHO）的数据显示，自1975年以来，世界肥胖人数已增长近三倍。截至2016年，全球18岁及以上的成年人中逾 19 亿人超重，其中有超过6.5亿人肥胖；而5-19 岁的儿童和青少年中有超过3.4亿为超重或肥胖。

超重和肥胖意味身体中的脂肪累积已达到损害健康的程度。比如，它会增加罹患非传染性疾病的风险，如心血管疾病（如心脏病和中风），糖尿病等。另外，儿童期肥胖比成年期肥胖的危害更大，可能会使儿童出现呼吸困难、高血压、骨折风险升高、胰岛素耐受等一系列问题。

10月22日20：00人民好医生邀请到中国医科大学附属第四医院副院长、教授、博士研究生导师王勇教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，给大家讲解如何科学减重。

专家介绍

王勇，中国医科大学附属第四医院副院长、教授、博士研究生导师；

中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会副主任委员；

中华医学会外科学分会-青年委员会副主任委员；

中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组委员；

中国医疗保健国际交流促进会减重及代谢外科分会主任委员;

中国研究型医院学会糖尿病与肥胖外科专业委员会副主任委员；

沈阳市医学会外科学分会副主任委员。

如何科学减重

科学减重原则一：合理减重速度

体重不宜骤减，匀速平稳是关键。具体来说，合理减重速度应控制在每周降低体重0.5～1.0公斤，使体重逐渐缓慢地降低至目标水平。

科学减重原则二：日常控制饮食

减重膳食构成的基本原则为低能量、低脂肪、适量优质蛋白质、含复杂碳水化合物（如谷类）；增加新鲜蔬菜和水果在膳食中的比重。合理的减重膳食应在膳食营养素平衡的基础上减少每日摄入的总热量。

科学减重原则三：坚持适量运动

饮食控制与体力活动齐头并进，促进能量负平衡，是世界公认的减重良方。坚持适量运动不仅可增加能量消耗，而且可使身体的代谢率增加，有利于维持机体的能量平衡，也有利于长期保持减重后的体重不反弹。

科学减重原则四：矫正不良习惯

暴饮暴食、饥不择食、盲目节食等不良饮食习惯，都是减重路上的拦路虎，应及时矫正。

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