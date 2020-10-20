专家组研判：青岛疫情处置取得阶段性成效
据新华社青岛10月19日电 （记者张旭东）中国疾病预防控制中心专家19日说，国家、山东省、青岛市专家组研判，本次青岛疫情处置已取得阶段性成效，但各项疫情防控措施仍不能放松。
中国疾病预防控制中心传染病管理处处长、研究员李中杰在当日举行的新闻发布会上说，引起本次青岛聚集性疫情的病毒来自境外输入，12个病例来自同一传播链。基于病例流行病学调查线索和病毒全基因组序列分析比对结果，排除这起疫情与国内之前其他地区疫情的相关性。
李中杰说，青岛市发现本次疫情病例及时，处置迅速，没有引起大范围社区传播。青岛市新冠肺炎监测系统非常敏感，医疗机构对每例住院患者主动开展核酸筛查，及时发现了可疑病例。随后，青岛市迅速开展了可疑病例的流行病学调查，排查密切接触者，开展核酸检测，一天之内快速锁定了本次疫情的发生地，即青岛市胸科医院。
“发现病例两天内，青岛市识别隔离了所有病例12人，有效防范了疫情后续传播风险，阻断了疫情进一步向社区传播。”李中杰说，本次青岛疫情发现控制及时，没有发现来自社区的感染来源不明病例，青岛已连续8天没有出现本地新发新冠肺炎病例，超过新冠病毒常见潜伏期。国家、山东省、青岛市专家组研判，本次青岛疫情处置已取得阶段性成效，但各项防控措施仍不能放松。
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