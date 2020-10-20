陕西无新增新冠肺炎确诊病例 当前全省隔离密切接触者429人

人民网西安10月20日电 据陕西省卫健委消息，10月19日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月19日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

10月19日0-24时，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，确诊病例治愈出院1例。截至10月19日24时，累计报告境外输入确诊病例193例，出院167例，在院26例。累计报告境外输入无症状感染者121例，转为确诊病例5例，解除医学观察96例，尚在医学观察的无症状感染者20例。

当前全省隔离密切接触者429人，其中境外输入密切接触者416人，外省协查密切接触者13人。

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