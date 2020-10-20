日本研究发现 全新冠病毒可在皮肤上存活9小时

据新华社电 日本研究人员发现，新冠病毒可在人体皮肤上保持活性长达9小时，这一时长是流感病毒的5倍。

法新社18日报道，这项最新研究结果本月发表于《临床传染病》半月刊。

日本研究团队从死亡大约一天的遗体解剖样本中选取皮肤做测试，发现引发流感的病原体可在皮肤上保持活性大约1.8小时，而引发新冠的病毒株存活时间长达9小时。研究显示，如果使用含酒精的手部消毒剂，新冠病毒和流感病毒都可在15秒内失去活性。