世卫组织:加入"新冠肺炎疫苗实施计划"的国家和地区已达184个
新华社日内瓦10月19日电（记者聂晓阳 陈俊侠）世界卫生组织总干事谭德塞19日表示，目前已有184个国家和地区加入由世卫组织及其合作伙伴发起的“新冠肺炎疫苗实施计划”，更多国家有望公平有效地获得新冠疫苗。
谭德塞在当天举行的线上新闻发布会上说，“新冠肺炎疫苗实施计划”是目前世界范围内公平分享安全有效疫苗的最有效机制。对疫苗进行有效和公平的分享，才是保护高风险人群、维护全球卫生体系稳定并真正推动全球经济复苏的最快方法。
谭德塞还表示，随着北半球冬季的到来，新冠疫情已经进入一个“令人担忧的阶段”，欧洲和北美的每日新增病例正在急剧上升。在这种情况下，各国政府都应充分利用已被证明行之有效的综合性措施，遏制病毒传播并挽救生命。
根据世卫组织网站公布的最新数据，截至10月19日，各国正在研发并登记在册的候选新冠疫苗共有198种，其中44种已进入临床试验阶段。
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